Dodgers e Yankees World Series, jogo 1, rebentando com estrelas de Hollywood

O Dodgers Stadium estava repleto de estrelas na noite passada… tanto no campo quanto nas arquibancadas para o primeiro jogo da World Series!

Entre a grande quantidade de celebridades estavam… Jason Bateman , Jimmy Kimmel , Bryan Cranston , Lily-Rose Depp , Billie Eilish , Ashton Kutcher , Mila Kunis , Pat Sajak , Pulga , Billy Crudup , David Winfield , Will Arnett , Reitor Spano , João Lenda , Ilana Kloss , Billie Jean King , Lil Wayne dar Magia Johnson .

Se o estádio tivesse telhado… Brad Paisley teria estragado tudo quando cantou uma versão emocionante do hino nacional.

No que se espera que seja uma série incendiária … os Dodgers conquistaram o primeiro W graças a um emocionante grand slam de Freddie Freeman … fazendo o placar final 6-3 no final do 10º.