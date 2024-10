Dodgers empatam marca de entradas sem gols nos playoffs na derrota do Mets no Jogo 1

LOS ANGELES – A perfeição estava no ar para o Los Angeles Dodgers no domingo. Perfeição no placar, perfeição para um jogador de sua cidade natal vivendo um sonho e quase perfeição para quase todo mundo que joga beisebol agora em Los Angeles

Em uma derrota no Jogo 1 repleta de zeros que fizeram história, Jack Flaherty e dois apaziguadores se combinaram para derrotar o New York Mets por 9 a 0, enquanto os Dodgers conquistavam a vitória de abertura da série no NLCS.

“Foi apenas uma clínica de arremesso”, disse o técnico dos Dodgers, Dave Roberts. “Eu pensei [Flaherty] fez um ótimo trabalho preenchendo a zona de ataque com seu mix completo. Usava sua bola rápida quando precisava. Apenas minimizei os danos.”

Com a cal, os Dodgers ampliaram uma seqüência de entradas sem gols – que começou no jogo 3 do NLDS contra o San Diego Padres – para 33 entradas, igualando o Baltimore Orioles de 1966 pela mais longa na história da pós-temporada.

Os Dodgers também se tornaram o terceiro time a registrar três derrotas consecutivas na pós-temporada, juntando-se aos Orioles e ao New York Giants de 1905.

Flaherty serviu os primeiros sete ovos de ganso no jogo 1, segurando o Mets com duas rebatidas em sete entradas e eliminando seis. Foi a partida mais longa de um titular dos Dodgers na pós-temporada desde Max Scherzer em 11 de outubro de 2021. Los Angeles, jogo em outubro, teve 20 jogos entre essas duas joias.

Com a rotação dos Dodgers repleta de lesões, esse era o tipo de saída que a equipe esperava e precisava muito de Flaherty quando o adquiriu no prazo final de negociação do Detroit Tigers.

“Ele tem uma aura”, disse o apanhador dos Dodgers, Will Smith. “Ele é super competitivo, super focado. Vejo toda a preparação que ele faz nos dias que antecedem a largada.

A noite foi perfeita para Flaherty, um nativo da região de Los Angeles que cresceu como torcedor dos Dodgers e assistiu a muitos jogos no Dodger Stadium com sua mãe, que estava presente no domingo. Flaherty também tentou vencer um campeonato estadual no estádio do ensino médio em 2013.

Resumindo, foi o tipo de noite que uma criança que cresce torcendo por qualquer time sonha ter. Flaherty não apenas viveu isso, mas também o fez com a família e os amigos assistindo nas arquibancadas, incluindo amigos com quem jogou na liga infantil.

Luzes apagadas em outubro Com a derrota combinada de três rebatidas do Mets no domingo, os Dodgers empataram o recorde da pós-temporada de 33 entradas consecutivas sem gols, estabelecido pelos arremessadores do Orioles nos primeiros quatro jogos da World Series de 1966 contra os Dodgers. Ano Equipe Sequência de entradas 2024 Dodgers 33 1966 Papa-figos 33 1974 Atletismo 30 1905 Gigantes 28 – Pesquisa ESPN

“Cara, esses são os dias, esses são os melhores dias que tivemos”, disse Flaherty. “Ainda tenho meus amigos com quem joguei, vi alguns deles lá nas arquibancadas. Muito legal. Muito legal ter o apoio de todos eles.”

Para Flaherty, a noite terminou quando ele saiu do monte depois de terminar a sétima entrada e foi aplaudido por um grupo de fãs – dos quais ele costumava ser um. Por mais intenso que fosse, a jornada não passou despercebida a Flaherty.

“Saindo do monte, geralmente consigo me controlar, não importa o que aconteça, mesmo que seja o fim de um passeio”, disse Flaherty. “Sim, é difícil não sorrir aí.”

Com o jogo 2 marcado para a tarde de segunda-feira, após uma curta reviravolta, Roberts confirmou que os Dodgers farão uma disputa de bullpen, executando uma série de apaziguadores na esperança de continuar a seqüência de sem gols e voltando para Nova York com um 2-0 liderar. Isso tornou o desempenho de Flaherty no Jogo 1, especialmente a duração, muito mais crucial.

“Eu me senti bem com isso”, disse Roberts. “Jack sendo capaz de fazer isso abre muitas coisas e também salva alguns looks [against Mets hitters] de alguns de nossos caras no cercado.”

Outra alusão à perfeição: por um momento fugaz, foi literalmente verdade para uma equipe dos Dodgers que está dominando o momento mais importante do calendário do beisebol. Quando Flaherty permitiu seu primeiro baserunner – uma caminhada inicial para Francisco Lindor, de Nova York, no quarto inning – ele quebrou uma seqüência de 28 rebatidas consecutivas, a equipe de Los Angeles se aposentou, voltando ao jogo 5 contra San Diego.

Os recordes estão chegando tão rápido para os Dodgers que eles nem percebem quando estão acontecendo. A seqüência de entradas sem gols foi igualada graças a um nono lançado pelo novato Ben Casparius, que teve todas as três partidas nas grandes ligas em seu currículo quando os playoffs começaram.

Casparius não tinha ideia de que fazia parte da história até ser informado depois do jogo, mas parecia apreciar o significado.

“É incrível”, disse Casparius. “Especialmente sendo um novato e um cara que chegou muito tarde.”

“Ele tem uma aura”, disse o apanhador dos Dodgers, Will Smith, sobre Jack Flaherty. “Ele é super competitivo, super focado. Vejo toda a preparação que ele faz nos dias que antecedem a largada. Imagens de Kevork Djansezian/Getty

A perfeição se estendeu ao ataque dos Dodgers, que acumulou nove corridas. E para um time que depende muito de home runs para virar o placar, LA não acertou uma bola por cima da cerca no domingo. Os Dodgers tiveram apenas uma rebatida extra-base e até lançaram um par de bunts de sacrifício.

Para o Mets, que estava disputando o 100º jogo da pós-temporada na história da franquia, foi a pior derrota de todos os tempos nos playoffs.

Com a explosão, os Dodgers marcaram 23 corridas consecutivas desde a última vez que seus arremessadores permitiram uma corrida, duas a menos que o recorde da pós-temporada estabelecido por Atlanta em 1996. O time que Flaherty acabou de ingressar, mas torceu por toda a vida, começou a funcionar.

“Este jogo é divertido”, disse Flaherty. “Este jogo é muito divertido. Tive sorte de fazê-lo desde que era criança. Ainda tenho sorte de poder fazê-lo hoje e ser colocado nessas posições.”

Uma noite ideal em Chavez Ravine está nos livros dos Dodgers. Mesmo assim, ainda foi apenas uma vitória, um fato que os Dodgers não perderam – ou a estrela desse sonho que se tornou realidade.

“Temos trabalho a fazer”, disse Flaherty. “É o primeiro jogo. Ainda é um time muito bom. Vamos aproveitar esta noite, mas teremos uma reviravolta rápida amanhã.”