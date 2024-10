Dodgers ‘encorajados’ dizem que Ohtani deslocou parcialmente o ombro

LOS ANGELES – Shohei Ohtani sofreu uma subluxação no ombro esquerdo durante uma tentativa de roubo da segunda base no sábado à noite, potencialmente colocando em risco sua disponibilidade para o resto desta World Series.

O Los Angeles Dodgers, porém, está “encorajado”, disse o técnico Dave Roberts depois que uma vitória por 4 a 2 sobre o New York Yankees deu ao seu time uma vantagem de 2 a 0 nesta série melhor de sete.

Os testes iniciais de força e amplitude de movimento deram positivo, acrescentou Roberts. Ohtani, cuja lesão é definida como uma pequena luxação, deveria ser submetido a uma ressonância magnética no ombro no domingo.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Os Dodgers embarcaram em seu voo para Nova York na noite de sábado, embora não estivesse claro se Ohtani se juntou a eles. Ele poderia tecnicamente passar por uma ressonância magnética em Los Angeles e depois voar sozinho para se juntar à equipe.

O jogo 3 será na segunda-feira no Yankee Stadium, que também receberá o jogo 4 na terça e um possível jogo 5 na quarta-feira.

Quando questionado se ele acreditava que os Dodgers estavam preparados para suportar a perda de Ohtani – considerando como eles superaram lesões de outros rebatedores importantes, incluindo Mookie Betts, Max Muncy e, mais recentemente, Freddie Freeman – Roberts disse: “Eu’ não estou lá. Espero que ele esteja lá.

Ohtani, que não ficou de fora de nenhum jogo por causa de uma lesão nesta temporada, foi eliminado na tentativa de roubo na segunda base para encerrar a sétima entrada e demorou a se levantar, rolando no chão enquanto agarrava o braço esquerdo. Quando ele finalmente foi ajudado a se levantar, o treinador atlético assistente dos Dodgers, Yosuke Nakajima, segurou o braço esquerdo do superstar enquanto os dois desapareciam na sede do clube.

Ohtani não falou com os repórteres após o jogo, embora tenha partido sem usar a manga no ombro.

“Todo o estádio ficou em silêncio”, disse o defensor externo dos Dodgers, Teoscar Hernandez, sobre ver Ohtani cair. “Você sabe o quão importante Shohei é para este time. Espero que ele esteja bem e que o dia de folga de amanhã o ajude a voltar a campo na segunda-feira.”