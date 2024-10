Dodgers forçam o jogo 5 do NLDS com vitória por shutout sobre Padres

SAN DIEGO – Com a rotação dizimada, a escalação prejudicada e a temporada em jogo, um grupo de quase 12 arremessadores do Los Angeles Dodgers caminhou em direção ao bullpen central do Petco Park no final da tarde de quarta-feira para tentar o que naquele momento parecia improvável – – domar o alardeado ataque do San Diego Padres, acalmar uma multidão adversária efervescente e enviar esta Série da Divisão da Liga Nacional de volta a Los Angeles

A única esperança deles era fazer o que sempre fazem: unir-se, seguir o plano traçado para eles e preparar-se para que tudo se desfaça.

“Obviamente as coisas podem mudar”, disse Daniel Hudson, o membro mais antigo desse grupo. “Quero dizer, todo mundo tem um plano até levar um soco na boca, certo?”

Nesta noite, em um jogo 4 imperdível, foram os Dodgers que deram o soco, implantando oito substitutos para eliminar os Padres e obter uma vitória por 8 a 0, estabelecendo um jogo 5 em que o vencedor leva tudo no Dodger Stadium na sexta-feira.

Ao longo do caminho, Ryan Brasier, Anthony Banda, Michael Kopech, Alex Vesia, Evan Phillips, Hudson, Blake Treinen e Landon Knack, lançando nessa ordem, fizeram história. Atrás de seus braços, os Dodgers se tornaram o segundo time a lançar um shutout de nove entradas usando pelo menos oito arremessadores.

Antes de quarta-feira, nenhum time havia conseguido uma paralisação na pós-temporada em um jogo em que o titular registrou quatro ou menos eliminações. Então, os Dodgers e os Detroit Tigers – outro time com falta de lançamento inicial – fizeram isso quase simultaneamente.

“Orgulhoso”, disse o técnico dos Dodgers, Dave Roberts, sobre seu grupo. “Acho que quando você passa por uma temporada regular, muitas coisas são calculadas e há muitas variáveis, porque você está jogando para uma visão de longo prazo. Mas quando você chega à pós-temporada, é uma briga de rua. sobre as pessoas, os jogadores e seu desejo tem que ser maior do que o do seu oponente. E para mim, ver nossos caras passarem pelo que passaram e responderem da maneira que fizeram realmente me deixa animado com o Jogo 5.

Durante um café da manhã da equipe na manhã de quarta-feira, os Dodgers decidiram que teriam que ficar sem Freddie Freeman, que continua incomodado por uma torção no tornozelo direito e dores por todo o corpo – embora inicialmente o tenham colocado na escalação, depois o coçaram menos de duas horas antes do primeiro arremesso.

“Um pouco de jogo”, disse Freeman.

Landon Knack foi o último dos oito arremessadores dos Dodgers que combinaram para uma vitória por shutout sobre os Padres no jogo 4 da noite de quarta-feira. Foto AP/Gregory Bull

Na noite anterior, eles também sabiam que ficariam sem seu interbases regular, Miguel Rojas, que passou a maior parte do mês jogando devido a uma ruptura perto da virilha.

E por várias semanas – até meses – os Dodgers perceberam que não teriam arremessos iniciais suficientes para colocar em campo um tradicional rodízio de quatro jogadores nos playoffs. Tyler Glasnow, Gavin Stone, Clayton Kershaw e Emmet Sheehan cederam às lesões no final da temporada. Quando os Dodgers estavam à beira da eliminação ao perder o jogo 3 na noite de terça-feira, sua equipe decidiu por um jogo bullpen no jogo 4. Na manhã seguinte, Brasier, um destro de 37 anos que foi usado três vezes como um estreia em setembro, foi informado que ele iria começar.

Brasier mudou sua rotina habitual antes do jogo em algumas horas, depois assumiu o controle no final do primeiro com uma vantagem de 1 a 0, cortesia de um home run de Mookie Betts, e passou pelo topo da escalação dos Padres. A vantagem dos Dodgers aumentou para 3-0 em singles RBI de Betts e Shohei Ohtani quando Brasier começou no final do segundo. Ele induziu Manny Machado ao castigo e depois deu lugar a um dos canhotos dos Dodgers, Banda, que há um mês sofreu uma fratura no couro cabeludo depois de bater o punho esquerdo em um dispensador de papel toalha por frustração.

Depois que Banda trabalhou em torno de um congestionamento de dois contra e um para fora no segundo, o apanhador dos Dodgers, Will Smith, acertou um home run de duas corridas de 432 pés para o centro do campo, o home run mais longo desta pós-temporada. Kopech então lançou um último gol sem gols no terceiro, e Vesia seguiu registrando cinco eliminações e permitindo apenas dois corredores de base. Phillips retirou quatro rebatedores consecutivos depois disso, fazendo seu time passar para o sexto.

Os Dodgers basicamente fugiram no meio inning seguinte, conseguindo um home run de três corridas de Gavin Lux. Mas Roberts usou Hudson e Treinen para uma entrada de qualquer maneira, então trouxe Knack, a única outra opção de arremesso inicial no jogo 4, para terminar o jogo.

Foi a primeira vez que os Padres foram excluídos desde 19 de julho.

“A química neste clube, os caras que temos – há muita coragem”, disse Hudson. “Não há desistência neste time. Obviamente, encostados na parede, sabíamos que teríamos que vir aqui e lutar contra esses caras para tentar voltar para Los Angeles”

Agora que a série retornará a Los Angeles, um time dos Dodgers que está em muitos aspectos preso por um fio proverbial pode de repente ter uma vantagem. Em casa, no jogo 5, os Dodgers terão seus dois melhores arremessadores iniciais, Yoshinobu Yamamoto e Jack Flaherty, alinhados para começar. Ambas são opções, disse Roberts, mas outro jogo bullpen também o é.

Um grupo no qual ele sabia que teria que confiar fortemente nesta pós-temporada continua a inspirar confiança.

“Eles foram todos fantásticos – atacando a zona, afastando os caras, colocando zeros”, disse Smith sobre os substitutos dos Dodgers. “Precisávamos disso esta noite.”