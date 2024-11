Dodgers levam o jato dos Patriots de volta para Los Angeles após vitória na World Series

Os campeões da World Series estão de volta a Los Angeles – os Dodgers voaram por todo o país para voltar para casa, para seus fãs, na manhã de quinta-feira… com a ajuda do New England Patriots!!

Os grandes vencedores não perderam tempo em dar o fora da Big Apple depois de derrotar o New York Yankees no jogo 5… e assim que os caras tiraram as chuvas de champanhe e a devassidão no vestiário do caminho, eles embarcaram em um dos proprietários dos Pats Roberto KraftAs duas aeronaves estão entre os fiéis dos Dodger.

Os campeões aproveitaram o longo vôo… com MVP Freddy Freeman pegando alguns Zs muito necessários com o novo troféu do time em mãos. Shohei Ohtanipor outro lado, aparentemente não conseguia dormir enquanto sorria com isso.

Os caras também exibiram o hardware quando saíram do jato em LAX… com um jarro Walker Bühler carregando o Troféu do Comissário escada abaixo após sua heróica saída na noite anterior.