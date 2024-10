Dodgers lideram por 2 a 0 na World Series atrás da joia do Jogo 2 de Yamamoto

LOS ANGELES – Pela segunda noite consecutiva, a World Series se resumiu a uma última situação de rebatida carregada de bases para o time que estava atrás. Desta vez não houve heroísmo no final do turno.

O apaziguador do Los Angeles Dodgers, Alex Vesia, induziu o rebatedor Jose Trevino do New York Yankees a voar para o centro do campo para preservar uma vitória por 4-2 no sábado à noite, a segunda consecutiva para os Dodgers, que lideram por 2-0 na melhor de- sete séries com o Jogo 3 na segunda-feira em Nova York.

Não muito diferente do apaziguador dos Yankees, Nestor Cortes, que desistiu de um grand slam para Freddie Freeman no jogo 1, Vesia estava saindo de uma lesão que o forçou a perder o NLCS. Mas ele se livrou da ferrugem com um turno de trabalho na sexta-feira e então foi chamado para substituir o destro Blake Treinen, que carregou as bases com duas partidas de simples e uma rebatida por arremesso.

Assim como Freeman, Trevino foi caçar no primeiro arremesso, apenas passando por baixo de uma bola que caiu a 345 pés de distância e acertou a luva do defensor central Tommy Edman.

Os 52.725 presentes no Dodger Stadium soltaram um suspiro coletivo de alívio – assim como o cara no monte.

“Tudo aconteceu muito rápido”, disse Vesia depois. “Com as bases carregadas e duas eliminações para mim, começar o rebatedor com 1 a 0 é toda a vantagem para o rebatedor, então eu queria atacar com meus pontos fortes e tentar executar um arremesso.”

A bola rápida de quatro costuras na metade interna funcionou, destacando uma noite de ótimos arremessos para os Dodgers, geralmente voltados para o ataque, que podem ter perdido o rebatedor Shohei Ohtani devido a uma lesão no ombro.

Entrando no jogo, os Dodgers marcaram pelo menos seis corridas em seis dos últimos sete jogos da pós-temporada, e parecia que estavam a caminho de marcar sete em oito depois que Edman, Teoscar Hernandez e Freeman marcaram no segundo e terceiro. entradas, respectivamente. Mas os Dodgers não marcariam novamente. Eles não precisariam, graças ao titular Yoshinobu Yamamoto, que foi espetacular, fazendo seu melhor jogo desde que derrotou o Yankees no início de junho.

“Foi um começo incrível para Yamamoto”, disse Treinen. “Vai chegar lá como provavelmente um dos melhores começos nesta pós-temporada, com certeza.”

Yamamoto fez 6⅓ entradas, desistindo de apenas uma rebatida – um home run solo para Juan Soto – enquanto caminhava duas e rebatia quatro, incluindo Aaron Judge duas vezes. Seu mix de cinco arremessos foi tão bom quanto tem sido há algum tempo, considerando que o destro estava se recuperando de uma lesão no braço durante o mês de agosto e setembro. Algumas de suas saídas, mesmo na pós-temporada, mais pareciam apresentações de primavera. Ele fez três entradas no Jogo 1 do NLDS, depois cinco no Jogo 5 daquela série, e depois voltou para 4⅓ entradas no Jogo 4 do NLCS. Ele não havia lançado mais de 73 arremessos desde o final de setembro. Isso mudou no jogo 2 da World Series, quando ele lançou 86 arremessos sem estresse e com bastante movimento.

“Quando saí da IL, eu já estava tão bom quanto – praticamente perto de onde estava antes”, disse Yamamoto por meio de um intérprete da equipe. “Depois disso, quando comecei a lançar um jogo, acho que melhorei.”

Os Yankees ficaram desequilibrados a noite toda. Yamamoto lançou 42 bolas rápidas, 21 curvas, 11 divisores, oito controles deslizantes e quatro cortadores. Cinquenta e quatro de seus 86 foram para greves.

“Ele é muito bom”, disse Anthony Rizzo, primeira base dos Yankees. “Ele é elétrico. Sua divisão parece acontecer de três maneiras diferentes. Ele dá golpes. Ele mantém a compostura. Posso ver por que ele teve tanto sucesso no Japão e tanto sucesso aqui este ano.”

O técnico Aaron Boone acrescentou: “Foi difícil ser paciente com ele quando ele estava no ataque e avançando”.

Yamamoto foi uma grande contratação fora de temporada para os Dodgers, assinando um contrato de 12 anos no valor de US$ 325 milhões, mas o favorito do Estreante do Ano para começar a temporada demorou um pouco para encontrar seu ritmo. Seu ERA acabaria caindo para menos de 3,00, em junho, logo após eliminar os Yankees em sete entradas e pouco antes de ele entrar na lista de lesionados por causa de um problema no manguito rotador. Quando ele voltou em setembro, os Dodgers levaram as coisas devagar. Eles estão se beneficiando disso agora.

“Não houve muito estresse no jogo”, disse o técnico dos Dodgers, Dave Roberts. “Sim, ele não esteve na sétima entrada desde aquele jogo dos Yankees [in June]. Senti que tínhamos uma boa base de construção.”

Yamamoto foi aplaudido de pé no sétimo e agora está na fila para lançar o Jogo 6, se necessário, em um dia extra de descanso. O desempenho ocorreu em meio a uma nuvem de incerteza para os Dodgers no que se refere ao seu melhor jogador. Ohtani fará uma ressonância magnética no domingo para determinar a gravidade de sua lesão no ombro – embora os Dodgers estejam confiantes de que podem vencer mesmo que ele perca tempo.

“Ah, sim, mil por cento”, disse Teoscar Hernandez. “Estávamos lutando ao longo do ano contra muitas lesões. Primeiro foi o arremessador titular, depois Mookie e depois Freddie. E espero que Ohtani não seja o caso.”

Entre o desempenho de Jack Flaherty no Jogo 1 e o de Yamamoto no Jogo 2, Hernandez pode estar certo sobre as chances de seu time se Ohtani não puder jogar. Eles podem perder algum ataque, mas de repente os Dodgers têm mais arremessos iniciais do que qualquer um imaginava. Durante a maior parte da pós-temporada, o enredo no monte girou em torno do bullpen. Isso pode estar mudando no momento mais importante dos playoffs.

“Nas últimas duas noites, todo mundo disse que talvez não tivéssemos as armas iniciais para disputar a World Series, [but] o que Jack fez ontem e Yamamoto em seu primeiro jogo da World Series é realmente impressionante”, disse Treinen.