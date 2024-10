Dodgers mantendo Ohtani na liderança para o jogo 3 do NLCS contra o Mets

NOVA YORK – Apesar de números muito melhores de rebatidas masculinas na base nesta pós-temporada, Shohei Ohtani não será rebaixado na escalação do Los Angeles Dodgers para o jogo 3 da National League Championship Series contra o New York Mets, disse o técnico Dave Roberts. Terça-feira.

Ohtani está 0 de 19 com as bases vazias, mas 6 de 8 com os homens enquanto rebate a liderança durante os playoffs.

“É engraçado como as coisas mudam, onde havia muita preocupação sobre Shohei não ser capaz de acertar rebatidas com os corredores em posição de pontuação – e agora estamos todos tentando encontrar maneiras… de colocar os caras na base, então ele pode bater, certo?” Roberts disse. “Eu meio que acho isso um pouco cômico.”

Nem Roberts nem Ohtani acham que há muito nas divisões do rebatedor na base além de talvez ele perseguir arremessos um pouco mais aqui ou ali, especialmente contra bons canhotos como Sean Manaea do Mets e Tanner Scott dos Padres. Roberts também reconheceu que seu líder sofreu algumas rebatidas ruins contra o destro Yu Darvish de San Diego na NL Division Series.

“Fiquei surpreso com Darvish”, disse Roberts. “Fiquei surpreso que ele ampliou contra Darvish.”

Acrescentou Ohtani através do intérprete da equipe: “Independentemente de como eles estão me atacando, meu plano é manter a mesma abordagem, tanto quanto possível, e não ficar muito focado em como eles me atacam. me sinto bem e os resultados não estão lá, então não estou muito preocupado porque há sorte envolvida.”

De acordo com a ESPN Research, a taxa de perseguição de Ohtani aumentou apenas ligeiramente desde a temporada regular (26,6%) até a pós-temporada (27,1%).

Ele acertou 2 de 4 na vitória dos Dodgers por 9-0 no jogo 1, mas 0 de 3 na derrota por 7-3 no jogo 2. No geral, ele tem 6 de 27 (0,222) com cinco caminhadas na primeira aparição pós-temporada de sua carreira. Durante a temporada regular, Ohtani acertou 0,308 com os homens e 0,311 com as bases vazias.

Ohtani disse que na maior parte do tempo ele está se sentindo bem na base, mas de vez em quando um “reset” é necessário.

“Se há uma situação em que não me sinto bem na base e não estou indo bem, ou não está levando a bons resultados, então é algo que procuro ter certeza física, mecanicamente, garantindo que isso seja tudo. bem ajustado”, disse ele. “Eu me sinto bem na base. Sinto que deveria me lembrar dos momentos em que me sentia bem e talvez incorporar isso a isso.”

Roberts está confiante de que Ohtani encontrará seu ritmo novamente já no jogo 3, na quarta-feira, no Citi Field.

“Acho que está isolado”, disse ele. “Houve momentos em que ele teve que reiniciar como todos os rebatedores fazem. Às vezes, certos arremessadores meio que desencadeiam maus hábitos. mover Shohei para 4 ou 3, isso simplesmente não vai acontecer.”

Ohtani alcançou a liderança em 90 jogos nesta temporada e o segundo em 69 – as duas únicas posições na ordem em que ele acertou este ano.

Roberts também indicou que espera que o jogador da primeira base Freddie Freeman jogue na quarta-feira, como fez nos dois primeiros jogos, enquanto continua a tratar de uma lesão no tornozelo.

“É uma conversa do dia a dia”, disse Roberts, embora reconhecendo que o clima mais frio em Nova York não ajuda o tornozelo de Freeman. “Eu simplesmente não vejo nenhum mundo onde ele não comece um jogo de playoff no NLCS. Mas, novamente, se ele não conseguir, isso é muito revelador.”