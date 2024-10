Dodgers ‘moderadamente preocupados’ com a queda de velocidade de Flaherty

LOS ANGELES – Jack Flaherty experimentou uma queda notável na velocidade da bola rápida durante sua última partida, atingindo uma média de 150 km/h no jogo 5 da National League Championship Series e gerando preocupações sobre o estado de seu braço à medida que a temporada se estendia até o final de outubro. Flaherty, que iniciará o jogo 1 da World Series pelo Los Angeles Dodgers na noite de sexta-feira, disse que a queda resultou de um problema de tempo em sua entrega que ele tem trabalhado para corrigir ao longo da semana.

O técnico de arremessadores dos Dodgers, Mark Prior, disse que o problema não está relacionado a lesões, embora tenha reconhecido estar “moderadamente preocupado”.

“Obviamente todo mundo sabe – quanto mais velocidade melhor, normalmente – a menos que você esteja indo muito abaixo da velocidade de rebatida”, disse Prior. “Preocupação, sim, porque obviamente ele estava lançando em descanso regular e estava um pouco para baixo. Ele pode arremessar com isso? Sim. Ele é alguém que se preocupa mais com a execução do que com qualquer coisa. E acho que eles fizeram um ótimo trabalho de planejamento de jogo na segunda vez, sentado em alguns de seus giros mais lentos, mas acho que com descanso extra e o que vimos nos bullpens, me sinto bastante confiante de que ele pode voltar para onde estava da outra vez.

Flaherty lançou sete entradas sem gols contra o New York Mets no Jogo 1, depois permitiu oito corridas em três entradas contra eles no Citi Field no Jogo 5. O último início viu a bola rápida de quatro costuras de Flaherty cair quase dois ticks, de uma média da temporada de 153,3 km/h. Sua bola rápida média caiu abaixo de 150 km/h em três de suas últimas cinco partidas. A mecânica de sua entrega tende a impactar isso.

“E às vezes é intencional”, disse Prior. “Ele é um pouco antiquado, onde às vezes acelera o aquecedor para poder pular nele um pouco mais tarde. Vimos isso desde o início. Sei que a velocidade dele ao longo do ano aumentou um pouco mais, mas nós o vimos arremessar aos 91 de forma muito eficaz, e a próxima coisa que você sabe é que ele tem 94, 95. Ele tem a capacidade de ir buscá-lo quando precisa. é um pouco mais desafiador conseguir isso.”

Nesta época do ano, a quantidade de dias de folga entre as partidas também pode ter impacto. Flaherty estava com seis dias de descanso quando dominou no início do NLCS, mas estava com os tradicionais quatro dias de descanso quando lutou no jogo 5. Quando enfrentar o New York Yankees no jogo 1, ele estará mais uma vez estendido descansar. Mas ele terá quatro dias de descanso mais uma vez quando fizer sua segunda partida, no Yankee Stadium, em um possível Jogo 5.

Questionado se isso é uma preocupação, Roberts disse: “Acho que, número 1, não temos uma alternativa diferente. E, número 2, vamos nos aprofundar nisso até onde as coisas parecem. tem caído regularmente [rest]. Mas é assim que configuramos a rotação, e é assim que vai ser.”