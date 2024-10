Dodgers ‘Roberts’ esperando’ Freddie Freeman (tornozelo) para o jogo 1

LOS ANGELES – Freddie Freeman ainda está prejudicado pela torção no tornozelo direito que sofreu em 26 de setembro, mas o técnico do Los Angeles Dodgers, Dave Roberts, aparentemente não tem dúvidas sobre sua disponibilidade para o jogo 1 da National League Division Series, no sábado.

“Espero que ele esteja na escalação”, disse Roberts antes do treino pré-NLDS de sexta-feira. “O que parece, acho que saberemos quando o virmos por aí. Mas com Freddie, não duvido que ele estará pronto para ir.”

Freeman rebateu em uma luta intraesquadrão no Dodger Stadium na quinta-feira. Embora não tenha corrido as bases nem jogado na defesa, Roberts chamou isso de “um bom passo em frente”.

Na sexta-feira, Freeman pegou um punhado de bolas rasteiras na primeira base e correu brevemente pelas bases, incluindo uma quase corrida da primeira para a terceira. Freeman ainda estava visivelmente favorecendo seu tornozelo sensível, mas disse: “Estou bem”, ao passar pelos repórteres no caminho de volta para a sede do clube.

Dada a presença de Shohei Ohtani como rebatedor designado, Freeman tem que entrar em campo para participar desta série. Se ele não puder ir, os Dodgers moveriam Max Muncy da terceira para a primeira base e colocariam Enrique Hernandez na posição original de Muncy.

Mas isso não parece ser uma opção no momento.

“Eu realmente não quero deixar minha mente ir para lá”, disse Roberts.