Dodgers ultrapassam o Mets no jogo 4 e assumem a liderança por 3-1 no NLCS

NOVA YORK – Shohei Ohtani acertou um home run inicial e marcou quatro vezes, Mookie Betts também foi fundo e dirigiu em quatro corridas, e o Los Angeles Dodgers derrotou o New York Mets por 10-2 na noite de quinta-feira com uma vantagem de 3-1 em seu Série desequilibrada do Campeonato da Liga Nacional.

Betts teve um home run de duas corridas e uma dobradinha de duas corridas entre suas quatro rebatidas. Max Muncy estendeu sua seqüência de chegada à base com segurança para 12 aparições em plate, um recorde de pós-temporada, e os Dodgers ficaram a uma vitória de sua 25ª flâmula – a maior na história da NL.

Os Dodgers venceram por 9-0 no Jogo 1 e 8-0 no Jogo 3. Eles são apenas o segundo time a ter três vitórias por oito ou mais corridas em uma única série pós-temporada. O New York Yankees fez isso na World Series de 1960, que perdeu para o Pittsburgh Pirates no home run de Bill Mazeroski na nona entrada do jogo 7.

O jogo 5 desta série é sexta-feira no Citi Field, com Jack Flaherty sendo esperado para jogar em Los Angeles com a oportunidade de colocar o time de sua cidade natal na World Series.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Nova York não havia se comprometido com um titular programado, mas provavelmente seria Kodai Senga ou David Peterson.

O rebatedor de limpeza surpresa Tommy Edman teve três RBIs, incluindo um desempate duplo para o titular Jose Quintana com duas eliminações no terceiro inning. Kiké Hernández seguiu com um single RBI que fez 3-1.

“É ridículo”, disse Edman à Fox após o jogo, quando questionado sobre o ataque dos Dodgers. “Temos muito talento. Mas não só isso, temos um monte de caras que trabalham duro. Grande resiliência. Tivemos algumas calmarias – calmarias relativas para nossos padrões – ao longo da segunda metade do ano, mas eles não duram muito. Nós simplesmente voltamos lutando, independentemente de como estamos nos sentindo.”

Betts abriu o jogo, cumprimentando o apaziguador Jose Buttó com uma dobradinha de duas corridas na quarta e depois o destro Phil Maton com um home run de duas corridas na sexta.

Ambos os grandes rebatidas seguiram-se a caminhadas para Ohtani, e Betts deu um grande soco entre o segundo e o terceiro ao contornar as bases após seu terceiro home run nesses playoffs.

Betts se tornou o terceiro jogador dos Dodgers com quatro rebatidas e quatro RBIs em um jogo NLCS, juntando-se a Steve Garvey no jogo 4 do NLCS de 1974 e Chris Taylor no jogo 6 do 2021 NLCS.

Mark Vientos forneceu um raro destaque para Nova York, acertando seu quarto home run pós-temporada no primeiro inning do estreante Yoshinobu Yamamoto, de US$ 325 milhões.

Mas o Mets, que estava com 14 vitórias e 2 derrotas nos últimos 16 jogos no Citi Field quando chegou em casa na quarta-feira, foi eliminado em seu próprio território pela segunda noite consecutiva.

Nova York foi derrotada por 30-9 na série. O diferencial de mais 21 corridas dos Dodgers é o maior de um time nos primeiros quatro jogos de uma série na história da pós-temporada.

“Estamos jogando nosso jogo agora”, disse Muncy à Fox após o jogo. “Estamos jogando beisebol dos Dodger. Isso é algo que fizemos extremamente bem durante a temporada regular, e estamos permanecendo dentro de nós mesmos. Não estamos tentando fazer muito na base. Não estamos tentando perseguir as coisas ao redor Estamos dentro da zona e isso está trazendo bons resultados para nós.”

O último fracasso do Mets, após um retorno emocionante em outubro, silenciou uma multidão lotada de 43.882 pessoas e deixou o Citi Field assustadoramente quieto no final do turno – e quase tão vazio quanto abril.

Informações da ESPN Research e da Associated Press foram utilizadas neste relatório.