Dodgers vencem a World Series após recuperação selvagem no jogo 5

NOVA IORQUE – O Los Angeles Dodgers de 2024 estava repleto de estrelas, mas devastado por lesões. Eles passaram uma temporada inteira superando as adversidades.

E no final, quando chegou a hora de conquistar o campeonato, eles fizeram isso mais uma vez, eliminando um déficit de cinco corridas e usando sete substitutos – incluindo o arremessador titular Walker Buehler – para cobrir 23 eliminações em um 7-6, veio -vitória por trás sobre o New York Yankees no jogo 5 da World Series na noite de quarta-feira.

Com isso, os Dodgers conquistaram seu oitavo título na história da franquia, o primeiro desde a temporada de 2020 encurtada pelo COVID-19 e o primeiro em uma temporada completa desde 1988. Os Dodgers se tornaram o primeiro time a usar mais de sete arremessadores para conquistar um campeonato .

Seu retorno foi produto da infinidade de oportunidades que lhes foram apresentadas no quinto turno. Aaron Judge teve um sinalizador atingido diretamente nele, ricocheteando em sua luva. Anthony Volpe arremessou para fora da terceira base em uma tentativa de saída forçada. Anthony Rizzo fez um lançamento lento, mas não teve ninguém para quem virar na primeira base. Com duas eliminações e as bases carregadas, Freddie Freeman seguiu com um single de duas corridas e Teoscar Hernandez acrescentou um double de duas corridas, empatando o placar em 5-5.

O ás dos Yankees, Gerrit Cole, estava navegando nas primeiras quatro entradas, mantendo os Dodgers sem rebatidas enquanto lançava apenas 49 arremessos. Ele então lançou 38 arremessos em uma quinta entrada que exigiu seis eliminações. Os Yankees retomaram a liderança na mosca de sacrifício de Giancarlo Stanton no final do sexto e a preservaram quando Clay Holmes veio em alívio de Cole para eliminar Max Muncy com dois acertos e dois eliminados no início do sétimo. Mas os Dodgers romperam novamente no oitavo.

Enrique Hernandez e Tommy Edman começaram com simples consecutivas e Will Smith caminhou em quatro arremessos consecutivos, levando o técnico dos Yankees, Aaron Boone, a substituir Tommy Kahnle por Luke Weaver, que registrou quatro eliminações no jogo 4. Gavin Lux e Mookie Betts seguiram com o sacrifício voa, dando aos Dodgers sua primeira vantagem – uma vantagem da qual eles não desistiriam.

Os Yankees ameaçaram na metade inferior, com dois a favor e um eliminado contra o cansativo Blake Treinen. Daniel Hudson e Buehler, titular do Jogo 3 que tem lutado ao longo de sua carreira fora do bullpen, estavam se aquecendo. O técnico dos Dodgers, Dave Roberts, saiu para uma breve conversa com Treinen, que então fez Stanton voar e eliminou Rizzo, encerrando a ameaça. Buehler fez check-in para o nono e retirou-se do último lugar da escalação dos Yankees na ordem. Ele abriu bem os braços e olhou para seu banco de reservas, mas foi imediatamente atacado.

Foi um ponto culminante adequado para uma corrida dominante. Os Dodgers de 2020 a 24 se tornaram o primeiro time desde os Yankees de 1953 a 1957 com vários títulos da World Series e uma porcentagem de vitórias de 0,640 ou melhor em um período de cinco temporadas, de acordo com a ESPN Research.

Os Dodgers desta época chegaram à World Series em 2017 e sofreram uma derrota desanimadora de sete jogos para o Houston Astros, um time que mais tarde foi revelado ter roubado placas ilegalmente. Os Dodgers retornaram à World Series em 2018, apenas para serem derrotados pelo Boston Red Sox, e sofreram uma dolorosa derrota tardia no jogo decisivo da National League Division Series de 2019 para o azarão Washington Nationals.

A temporada de 2020 encurtada pelo COVID-19 finalmente viu os Dodgers se destacarem, voltando de um déficit de 3-1 na série contra o Atlanta Braves na NL Championship Series e depois derrotando o Tampa Bay Rays em seis jogos na World Series, reivindicando seu primeiro título em 32 anos. Os três anos seguintes foram mais desgostosos – superados pelos Braves no NLCS de 2021, depois desmoralizados pelos San Diego Padres e Arizona Diamondbacks no NLDS de 2022 e 2023, respectivamente.

A entressafra que se seguiu viu os Dodgers gastarem mais de US$ 1 bilhão em dois jogadores de gerações, a estrela bidirecional Shohei Ohtani e o jovem titular Yoshinobu Yamamoto. Tyler Glasnow foi adquirido por meio de negociação e assinou uma extensão lucrativa. Teoscar Hernandez assinou um grande contrato de um ano.

Mas as lesões devastaram a temporada regular subsequente. Yamamoto, Betts, Muncy, Treinen e Brusdar Graterol perderam o prolongamento; vários membros importantes de sua rotação – Glasnow, Clayton Kershaw, Gavin Stone e Emmet Sheehan – foram perdidos devido a lesões no final da temporada. Na noite em que conquistaram o 11º título da NL West em 12 anos, Freeman torceu o tornozelo direito. Na noite em que venceram por 2 a 1 nesta World Series, Ohtani sofreu uma subluxação no ombro esquerdo.

Mas os Dodgers continuaram. Eles usaram um jogo bullpen para acabar com os Padres com sua temporada em jogo enquanto estavam fora de casa no jogo 4 do NLDS, depois voltaram ao Dodger Stadium e os eliminaram para avançar para a próxima rodada. Eles então usaram um ataque ofensivo avassalador para despachar o crescente New York Mets, acumulando um recorde do NLCS de 46 corridas. Os três primeiros jogos da World Series mostraram seu domínio de ponta a ponta.

Perdendo por um com duas eliminações e as bases carregadas no final do nono jogo 1, Freeman proporcionou um grand slam no estilo Kirk Gibson para uma vitória emocionante. Mas foi o lançamento inicial que impulsionou os Dodgers nos três primeiros jogos, com Jack Flaherty, Buehler e Yamamoto, os únicos três membros de uma rotação difamada, permitindo apenas três corridas em 16 2/3 entradas.

Os Dodgers absorveram uma eventual derrota enquanto utilizavam principalmente apaziguadores de baixa alavancagem no jogo 4. A ideia, apesar de perderem por apenas uma corrida após cinco entradas e duas corridas indo para o oitavo, era salvar seus melhores apaziguadores para o jogo 5. Esses apaziguadores começaram levar em consideração já no segundo turno, ponto em que Flaherty permitiu quatro corridas em home runs consecutivos de Judge e Jazz Chisholm Jr. e um single RBI de Alex Verdugo.

Anthony Banda, Ryan Brasier, Michael Kopech, Alex Vesia, Graterol e Treinen – representando o grupo de armas que tantas vezes se intensificou ao longo desta pós-temporada – combinaram-se para manter os Yankees em apenas duas corridas em quatro rebatidas em 6 2/3 entradas, solidificando um título.