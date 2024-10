Dodgers vs. Ingressos para a Yankees World Series disparam, US$ 1 mil pelo assento mais barato!

A World Series apresenta as duas maiores estrelas e os times mais populares do jogo… e os preços dos ingressos refletem isso, porque TMZ Esportes é informado que o assento mais barato para o Jogo 1 é de quatro dígitos!!

O Fall Classic começa no Dodger Stadium na sexta-feira… apresentando um confronto final entre o Los Angeles Dodgers e o New York Yankees – um confronto que não acontecia há 43 anos.

A Gametime – uma empresa especializada em ingressos de última hora – nos diz que o preço de entrada mais baixo para o Jogo 1 é de US$ 1.049… enquanto o Jogo 2 custa muito mais, US$ 1.896.

Não fica mais econômico quando a série viaja para a Big Apple – o mais barato para o Jogo 3 é de US$ 1.641, enquanto o Jogo 4 é uma pequena pechincha em comparação com US$ 1.464.