Dois gols de Chawinga impulsionam Kansas City atual para o título da Copa de Verão

SAN ANTONIO, Texas – O atual atacante do Kansas City, Temwa Chawinga, marcou duas vezes no primeiro tempo na sexta-feira no Toyota Field para levar seu time à vitória sobre o NJ/NY Gotham FC por 2 a 0 na final da primeira NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup .

O bis foi o quarto de Chawinga em todas as competições deste ano. Recentemente, ela quebrou o recorde de pontuação em uma única temporada da Liga Nacional de Futebol Feminino. Ela marcou 20 gols em 25 jogos, faltando um jogo para o fim da temporada.

Ela abriu o placar na sexta-feira, aos 25 minutos, quando entrou atrás da defesa de Gotham e chutou para cima da goleira Cassie Miller.

Doze minutos depois, Chawinga voltou a marcar em outra sequência que começou com as meio-campistas Claire Hutton e Lo’eau LaBonta. Os replays mostraram que Chawinga parecia impedido no segundo gol, mas a análise do vídeo não foi utilizada para a Copa de Verão.

O Kansas City Current venceu a primeira edição da NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup após derrotar o NJ/NY Gotham FC na final com dois gols de Temwa Chawinga. Imagens de Maria Lysaker-Imagn

“Ela é uma finalizadora”, disse LaBonta sobre Chawinga. “Você já sabe que ela é a líder da Chuteira de Ouro, provavelmente prestes a ser a vencedora. Basta dar a bola para ela e ela faz coisas mágicas.”

A Copa de Verão foi realizada principalmente durante as férias olímpicas de verão da NWSL e contou com todas as 14 equipes da primeira divisão dos EUA competindo com seis equipes da primeira divisão do México. Gotham FC e Kansas City venceram seus respectivos grupos antes de vencerem as semifinais em agosto. Todos os quatro semifinalistas eram da NWSL.

“Há algo importante nisso, construir uma mentalidade vencedora”, disse o atual técnico Vlatko Andonovski. “Você não pode ganhar um grande troféu se não ganhar os pequenos. … É um bom hábito de se ter. Ganhar é um hábito.”

Uma multidão anunciada de 3.668 torcedores compareceu a San Antonio, que não abriga uma NWSL ou um time profissional de futebol feminino. A capacidade do Toyota Field é de cerca de 8.000.

Gotham FC e Kansas City estão em terceiro e quarto lugar na classificação da temporada regular da NWSL e estão separados por apenas um ponto antes da rodada final. Kansas City iniciou a maior parte de sua escalação inicial habitual na sexta-feira, incluindo Chawinga, que foi substituído no intervalo.

O elenco de Gotham foi reduzido por lesões e compromissos pessoais, bem como ausências internacionais durante a janela da FIFA. Gotham contratou sete jogadores substitutos da seleção nacional antes da partida, apenas para preencher a escalação completa do dia do jogo. Entre eles estava Mana Shim, que fez parte do campeonato NWSL da equipe no ano passado, e McKenna “Mak” Whitham, de 14 anos.