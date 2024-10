Dolly Parton deslumbra em evento privado após grande doação para ajuda humanitária ao furacão

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Dolly Parton rapidamente voltou ao trabalho depois de fazer uma grande doação para o alívio do furacão Helene … e o TMZ tem um vídeo dela se divertindo em um evento privado.

O negócio é o seguinte… a superestrela country acaba de prometer US$ 1 milhão para ajudar as vítimas do furacão Helene em uma parceria com o Walmart… a rede está doando incríveis US$ 10 milhões!

Enquanto estava em Bentonville, Arkansas, na sede do Walmart na sexta-feira … Dolly fez um show privado em um evento para funcionários do Walmart com 35, 40 ou 45 anos de serviço, aprendeu o TMZ.

Parecendo ter um milhão de dólares – e usando uma roupa que lembra um uniforme tradicional do Walmart, só que com um pouco mais de entusiasmo – Dolly cantou uma série de suas músicas clássicas… incluindo, sem dúvida, sua música mais popular, “9 to 5”. .. que ela acertou em cheio – como pode ser visto no vídeo!

Além de usar seus próprios fundos para ajudar as pessoas devastadas pelo furacão – que até agora matou mais de 220 pessoas – seu parque de diversões Dollywood acrescentou mais US$ 1 milhão ao fundo de ajuda.