Dolphins RB De’Von Achane sofre concussão contra Patriots

FOXBOROUGH, Massachusetts – O running back do Miami Dolphins, De’Von Achane, foi descartado para o restante do jogo de domingo contra o New England Patriots após ser diagnosticado com uma concussão.

Achane recebeu uma transferência do quarterback Tyler Huntley e correu 12 jardas antes de ser abordado fora de campo pelo safety dos Patriots, Jaylinn Hawkins. No entanto, o capacete de Hawkins fez contato forçado com o de Achane durante o tackle; o running back permaneceu caído por alguns minutos enquanto os treinadores médicos o atendiam.

De’Von Achane, que lidera os Dolphins em jardas totais nesta temporada, sofreu uma concussão no primeiro tempo de domingo. Adam Hunger / Imagens Getty

Achane foi finalmente levado à tenda médica e ao vestiário, onde foi rapidamente diagnosticado com uma concussão e descartado.

O running back do segundo ano lidera os Dolphins em jardas totais e se estabeleceu como titular do time, enquanto Raheem Mostert perdeu três jogos devido a uma lesão no peito. Mostert voltou a campo no domingo e provavelmente dividirá as corridas com o novato Jaylen Wright na ausência de Achane.

Achane entrou no protocolo de concussão da NFL, mas com a semana de folga dos Dolphins na Semana 6, ele tem duas semanas para progredir antes do próximo jogo contra o Indianapolis Colts em 20 de outubro.