Donald Cerrone diz que está encerrando a aposentadoria e planeja ‘mais duas’ lutas no UFC

A aposentadoria de Donald Cerrone no MMA parece ter acabado.

“Cowboy” encerrou sua carreira após uma derrota por finalização no segundo round para Jim Miller no UFC 276 em julho de 2022 – sua sexta derrota consecutiva no octógono. Agora, depois de 48 aparições gerais no UFC e WEC, e 55 lutas no total, Cerrone diz que está saindo da aposentadoria com a esperança de chegar a 50 aparições gerais pela marca Zuffa.

Confira o anúncio de Cerrone no vídeo abaixo.

“Eu quero voltar [to the UFC] e conseguir mais duas lutas”, disse Cerrone. “Quando me aposentei, eu disse que estava arrumando o cabelo e tomando esteróides.

“O número 50 está na minha mente há algum tempo.”

Cerrone diz que está trabalhando com uma empresa e tomando TRT e um “monte de peptídeos” nos últimos dois anos, mas agora está se preparando para sair deles e voltar ao grupo de testes de drogas do UFC.

“Para todos vocês que pensam, ‘Oh, e se você entrar nisso, você nunca mais poderá sair?’ Bem, agora tenho que sair e me limpar.

O ex-desafiante ao título do UFC diz que planeja “lutar em alguns meses”. Após sua aposentadoria, Cerrone foi incluído na turma de 2023 do Hall da Fama do UFC. O jogador de 41 anos detém vários lugares no livro dos recordes, incluindo o maior número combinado de bônus pós-luta do UFC/WEC, com 23.