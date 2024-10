Donald Trump aprende a fazer batatas fritas do McDonald’s em parada de campanha na Pensilvânia

Donald Trump é aprender a receita do sucesso… não nos negócios ou na política, mas atrás de uma fritadeira – obter o segredo das batatas fritas do McDonald’s de funcionários reais.

O ex-POTUS parou em Feasterville-Trevose – uma área rural ao norte da Filadélfia – para um evento de campanha… e colocou as mãos na massa com alguns moradores locais.

Confira o clipe… DJT parado, esperando as batatas fritas cozinharem completamente – fazendo perguntas a alguns funcionários sobre como eles gostam de trabalhar na lanchonete e como o gerente os trata.

Trump diz aos trabalhadores que tem planos de ir ao jogo dos Pittsburgh Steelers no final do dia – eles enfrentam os Jets em Pittsburgh esta noite – e faz perguntas sobre a maneira correta de cozinhar as batatas fritas.