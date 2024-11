Donald Trump dispara contra o presidente Biden por causa do comentário dos apoiadores do ‘lixo’

Trump estava no palco na terça-feira em um comício na Pensilvânia quando foi informado sobre a declaração inflamatória de Biden… com o senador da Flórida Marco Rubio brincando de menino mensageiro.

A primeira reação do ex-presidente foi que a dissimulação de Biden era “terrível”… então ele comparou o comentário a Hillary Clinton chamando os apoiadores de Trump de “deploráveis” e “irremediáveis” durante as eleições de 2016 … com Trump dizendo que o comentário de Biden foi pior.

vice-presidente Kamala Harrisentretanto, é distanciando-se do comentário de Biden, dizendo aos repórteres hoje … “Discordo veementemente de qualquer crítica às pessoas com base em quem elas votam. Vocês ouviram meu discurso ontem à noite e continuamente ao longo de minha carreira. Acredito que o trabalho que faço é sobre representar todas as pessoas, quer elas me apoiem ou não.”