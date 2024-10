Donald Trump diz que a filha Tiffany está grávida

O ex-POTUS deixou escapar a notícia durante um discurso no Clube Econômico de Detroit na tarde de quinta-feira, enquanto elogiava o sogro de sua filha, Missas em Boulo .

DJT disse que Boulos “acontece que é o pai do marido de Tiffany, Michael, que é um jovem excepcional. E ela é uma jovem excepcional. E ela vai ter um filho. Então, isso é legal.”

Tiffany é filha de Donald de seu segundo casamento com Marla Maples. Os dois se casaram em 1993, dois meses depois do nascimento de Tiffany, se separaram em 1997 e se divorciaram oficialmente em 99 – Tiffany é filha única do casal.