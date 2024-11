Donald Trump e Kamala Harris têm muitas celebridades endossantes, e estas são as mais poderosas

TAs próximas eleições presidenciais de 5 de Novembro são cruciais, pois moldarão o futuro da nossa nação nos próximos anos. Com questões fundamentais como a economia, os cuidados de saúde, as alterações climáticas e a justiça social na vanguarda, os eleitores têm o poder de influenciar as políticas que afectam as suas vidas quotidianas. Esta eleição não se trata apenas de escolher um presidente; trata-se de fazer ouvir a nossa voz sobre os assuntos que mais importam.

Cada voto conta e o resultado reflectirá os valores e prioridades colectivas do povo americano. O envolvimento neste processo democrático é essencial, pois garante que os nossos líderes sejam responsabilizados e que as nossas diversas perspectivas sejam representadas. Assim, à medida que nos aproximamos deste dia crucial, é vital que todos participem e fazer com que suas vozes ressoem na definição do futuro do nosso país.

Brittany Mahomes gera polêmica com “curtidas” em Trump em meio ao escrutínio de seu casamento com Patrick

As próximas eleições: quem tem o poder de estrela?

À medida que nos preparamos para as eleições presidenciais de 2024, o burburinho é palpável. Com o dia das eleições ao virar da esquina, Donald Trump e Kamala Harris estão a reunir os seus apoiantes. Um aspecto fascinante deste ciclo eleitoral é o envolvimento de celebridades. Parece que Hollywood e o mundo dos esportes estão divididos, com estrelas apoiando abertamente seus candidatos preferidos. Vamos mergulhar em quem está apoiando quem:

Celebridades que apoiam Donald Trump

Buzz Aldrin: O lendário astronauta, que fez história como o segundo homem na Lua, está apoiando Trump.

O lendário astronauta, que fez história como o segundo homem na Lua, está apoiando Trump. Dr.Phil: O psicólogo da TV tem falado abertamente sobre seu apoio, até mesmo falando em um comício de Trump no Madison Square Garden.

O psicólogo da TV tem falado abertamente sobre seu apoio, até mesmo falando em um comício de Trump no Madison Square Garden. Tony Hinchcliffe: Este comediante provocou risadas em um comício de Trump, mostrando seu apoio com humor e entusiasmo.

Este comediante provocou risadas em um comício de Trump, mostrando seu apoio com humor e entusiasmo. Mel Gibson: O ator conhecido por seus papéis icônicos também está ao lado de Trump, deixando claro que votará no ex-presidente.

O ator conhecido por seus papéis icônicos também está ao lado de Trump, deixando claro que votará no ex-presidente. Elon Musk: O magnata da tecnologia tuitou seu apoio a Trump, especialmente após uma recente tentativa de assassinato, e até o entrevistou nas redes sociais.

O magnata da tecnologia tuitou seu apoio a Trump, especialmente após uma recente tentativa de assassinato, e até o entrevistou nas redes sociais. Brett Favre: O membro do Hall da Fama da NFL está de volta, apoiando Trump e aparecendo em um anúncio de TV local para reunir seus fãs.

O membro do Hall da Fama da NFL está de volta, apoiando Trump e aparecendo em um anúncio de TV local para reunir seus fãs. Kelsey Grammer: A estrela de “Frasier” apoia há muito tempo o Partido Republicano e está pronta para apoiar Trump mais uma vez.

A estrela de “Frasier” apoia há muito tempo o Partido Republicano e está pronta para apoiar Trump mais uma vez. Kanye West (ele): Apesar de seu passado difícil, Kanye reafirmou seu apoio a Trump, afirmando: “Sim, claro, é Trump o dia todo”.

Apesar de seu passado difícil, Kanye reafirmou seu apoio a Trump, afirmando: “Sim, claro, é Trump o dia todo”. Criança Rock: O músico tem sido um forte defensor de Trump, chegando até a se apresentar na Convenção Nacional Republicana.

O músico tem sido um forte defensor de Trump, chegando até a se apresentar na Convenção Nacional Republicana. João Schneider: O ator e cantor é um defensor vocal, até escrevendo canções sobre Trump.

O ator e cantor é um defensor vocal, até escrevendo canções sobre Trump. Dennis Quaid: Ele apoiou Trump em várias plataformas, dizendo: “As pessoas podem chamá-lo de idiota, mas ele é meu idiota”.

Ele apoiou Trump em várias plataformas, dizendo: “As pessoas podem chamá-lo de idiota, mas ele é meu idiota”. Joe Exótico: A estrela de “Tiger King” manifestou o seu apoio, embora com algumas reservas sobre a retórica de Trump.

A estrela de “Tiger King” manifestou o seu apoio, embora com algumas reservas sobre a retórica de Trump. Harrison Butker: O kicker do Kansas City Chiefs apoia Trump por ser “o presidente mais pró-vida”.

O kicker do Kansas City Chiefs apoia Trump por ser “o presidente mais pró-vida”. Brittany Mahomes: A esposa do quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes, mostrou seu apoio nas redes sociais.

A esposa do quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes, mostrou seu apoio nas redes sociais. Nick Bosa: O lado defensivo do 49ers mostrou seu apoio a Trump com um chapéu MAGA após o jogo Niners-Cowboys.

O lado defensivo do 49ers mostrou seu apoio a Trump com um chapéu MAGA após o jogo Niners-Cowboys. Jim Caviezel: A estrela de “Paixão de Cristo” chamou Trump de “o novo Moisés” em uma entrevista.

A estrela de “Paixão de Cristo” chamou Trump de “o novo Moisés” em uma entrevista. Robert F. Kennedy Jr.: Depois de suspender a sua própria campanha, ele apoiou publicamente Trump.

Depois de suspender a sua própria campanha, ele apoiou publicamente Trump. Zachary Levi: O “Shazam!” ator surpreendeu a todos ao endossar Trump em um comício.

O “Shazam!” ator surpreendeu a todos ao endossar Trump em um comício. Danica Patrick: O ex-piloto de corrida também participa da campanha de Trump.

O ex-piloto de corrida também participa da campanha de Trump. Kelsey Grammer: Ele reiterou seu apoio a Trump, afirmando que isso não afetou sua carreira.

Ele reiterou seu apoio a Trump, afirmando que isso não afetou sua carreira. Jason Aldean: A estrela country foi vista com Trump em vários eventos.

A estrela country foi vista com Trump em vários eventos. Rosa âmbar: Ela demonstrou seu apoio na Convenção do Partido Republicano, enfatizando a inclusão.

Ela demonstrou seu apoio na Convenção do Partido Republicano, enfatizando a inclusão. Dana Branco: O CEO do UFC tem manifestado seu apoio a Trump.

O CEO do UFC tem manifestado seu apoio a Trump. Marca Russell: O comediante apoiou Trump no início deste ano e participou do RNC.

O comediante apoiou Trump no início deste ano e participou do RNC. Rob Schneider: Ele é um convidado frequente em programas conservadores, expressando seu apoio a Trump.

Ele é um convidado frequente em programas conservadores, expressando seu apoio a Trump. Roseane Barr: O comediante apoia Trump desde 2020 e continua a fazê-lo.

O comediante apoia Trump desde 2020 e continua a fazê-lo. Kevin Sorbo: O ator falou abertamente sobre Trump e até vendeu produtos de apoio a ele.

O ator falou abertamente sobre Trump e até vendeu produtos de apoio a ele. James Woods: Ele é um defensor de longa data e vocal de Trump.

Ele é um defensor de longa data e vocal de Trump. 50 centavos: O rapper teve um relacionamento flutuante com Trump, mas recentemente mostrou apoio.

O rapper teve um relacionamento flutuante com Trump, mas recentemente mostrou apoio. Hulk Hogan: O ícone do wrestling expressou seu apoio ao RNC.

O ícone do wrestling expressou seu apoio ao RNC. Lil Wayne: O rapper discutiu a reforma da justiça criminal com Trump e o apoia.

O rapper discutiu a reforma da justiça criminal com Trump e o apoia. Jon Voight: O ator tem apoiado abertamente Trump há anos.

O ator tem apoiado abertamente Trump há anos. Scott Baio: Ele falou em eventos republicanos e continua a apoiar Trump.

Ele falou em eventos republicanos e continua a apoiar Trump. Bancos Azeália: Ela saiu publicamente em apoio a Trump este ano.

Ela saiu publicamente em apoio a Trump este ano. Reitor Caim: A estrela de “Lois & Clark” deixou claro seu apoio a Trump.

Celebridades que apoiam Kamala Harris

Beyoncé: Queen Bey apoiou Harris em comícios e usou sua música “Freedom” como tema.

Queen Bey apoiou Harris em comícios e usou sua música “Freedom” como tema. J. Jennifer Aniston: A amada estrela de “Friends” postou no Instagram sobre a votação em Harris/Walz.

A amada estrela de “Friends” postou no Instagram sobre a votação em Harris/Walz. Arnold Schwarzenegger: O ex-governador revelou seu voto em Harris nas redes sociais.

O ex-governador revelou seu voto em Harris nas redes sociais. Leonardo DiCaprio: A ativista ambiental apoia Harris por sua posição sobre as mudanças climáticas.

A ativista ambiental apoia Harris por sua posição sobre as mudanças climáticas. Oprah Winfrey: O magnata da mídia tem apoiado abertamente Harris.

O magnata da mídia tem apoiado abertamente Harris. Jimmy Carter: O ex-presidente votou em Harris, mostrando o apoio de líderes anteriores.

O ex-presidente votou em Harris, mostrando o apoio de líderes anteriores. Lizzo: A estrela pop já votou em Harris e incentiva seus fãs a fazerem o mesmo.

A estrela pop já votou em Harris e incentiva seus fãs a fazerem o mesmo. João Lenda: Ele se apresentou na Convenção Nacional Democrata em apoio a Harris.

Ele se apresentou na Convenção Nacional Democrata em apoio a Harris. Cher: A icônica cantora tuitou seu endosso a Harris.

A icônica cantora tuitou seu endosso a Harris. Sarah Jéssica Parker: Ela listou mais de 25 motivos para votar em Harris no Instagram.

Ela listou mais de 25 motivos para votar em Harris no Instagram. Eminem: O rapper deve aparecer nos comícios de Harris conforme a eleição se aproxima.

O rapper deve aparecer nos comícios de Harris conforme a eleição se aproxima. Ben Stiller: Ele está fazendo campanha ativamente por Harris e Walz.

Ele está fazendo campanha ativamente por Harris e Walz. Willie Nelson: A lenda da música country organizou uma chamada de zoom sobre cannabis em favor de Harris.

A lenda da música country organizou uma chamada de zoom sobre cannabis em favor de Harris. Mariska Hargitay: A estrela de “Law & Order” apoiou Harris publicamente.

A estrela de “Law & Order” apoiou Harris publicamente. Jennifer Lawrence: Ela anunciou seu apoio a Harris em uma entrevista.

Ela anunciou seu apoio a Harris em uma entrevista. Taylor Swift: Swift apoiou Harris logo após um debate com Trump.

Swift apoiou Harris logo após um debate com Trump. Bruce Springsteen: Ele chamou Trump de “o candidato mais perigoso” de sua vida.

Ele chamou Trump de “o candidato mais perigoso” de sua vida. David Bautista: O ator incentivou a votação antecipada e apoia Harris.

O ator incentivou a votação antecipada e apoia Harris. Garanhão Megan Thee: Ela se apresentou em uma das primeiras arrecadações de fundos de Harris.

Ela se apresentou em uma das primeiras arrecadações de fundos de Harris. Júlia Louis-Dreyfus: Ela se comprometeu fortemente com a campanha de Harris.

Ela se comprometeu fortemente com a campanha de Harris. Eva Longoria: A atriz falou durante a Convenção Nacional Democrata.

A atriz falou durante a Convenção Nacional Democrata. Geraldo Rivera: Ele apoiou Harris nas redes sociais.

Ele apoiou Harris nas redes sociais. Jamie Lee Curtis: A atriz compartilhou seu apoio a Harris no Instagram.

A atriz compartilhou seu apoio a Harris no Instagram. Neil Jovem: O músico apoiou Harris e criticou Trump por usar suas músicas.

O músico apoiou Harris e criticou Trump por usar suas músicas. Carol Rei: Ela participou de eventos de apoio a Harris.

Ela participou de eventos de apoio a Harris. Howard Stern: Ele expressou seu apoio a Harris durante uma entrevista.

Ele expressou seu apoio a Harris durante uma entrevista. Michael Keaton: Ele fez campanha para Harris durante seu show como apresentador do SNL.

Ele fez campanha para Harris durante seu show como apresentador do SNL. Tom Hanks: O querido ator apoia o Partido Democrata há décadas.

Com todos esses endossos, fica claro que a indústria do entretenimento está profundamente investida nesta eleição. À medida que nos aproximamos de novembro, é emocionante ver como essas recomendações se desenrolam. Quer você seja o Team Trump ou o Team Harris, uma coisa é certa: as estrelas apareceram e eles estão prontos para iluminar os candidatos escolhidos.