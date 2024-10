Donald Trump encerra PA Town Hall com festival de dança de 39 minutos em vez de perguntas

Talvez o ex-presidente esteja tão confiante sobre suas chances no crucial estado de batalha que achou que uma festa dançante seria mais eficaz do que se dirigir à multidão que se reuniu na noite de segunda-feira em Oaks, PA – mas lá estava ele, abandonando todos os seus memes. movimentos fantásticos.

Por 39 minutos alucinantes, Trump se divertiu – balançou, na verdade – ao som de uma playlist estranha… incluindo “Ave Maria”, “Time to Say Goodbye”, “Hallelujah” e “Nothing Compares 2 U”. Sucessos disco dificilmente otimistas.

Se isso soa e parece bizarro no vídeo… imagine como as pessoas no local se sentiram. Muitos deles saíram durante a música.

Ele saiu ao som de “November Rain” do Guns N’ Roses… e saiu do palco e se misturou com alguns dos apoiadores restantes no final.