Donald Trump fixa os genitais de Arnold Palmer durante o PA Rally Ad-Lib

Donald Trump tem uma coisa sobre Arnold Palmer O pênis de … e ele se fixou nele por alguns minutos estranhos, mas bem-humorados, durante um comício na cidade natal da lenda do golfe.

O candidato presidencial do Partido Republicano fez seu improviso no sábado à noite em Latrobe, PA… e, embora sua campanha sugerisse que ele começaria a prever seu argumento final sobre por que os eleitores deveriam mandá-lo de volta à Casa Branca – ele, em vez disso, abriu com grandes piadas idiotas.