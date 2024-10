Donald Trump reproduz vídeo militar anti-LGBTQ +, cheio de clipes de ‘Full Metal Jacket’

Donald Trump quer um exército ‘Full Metal’ … reproduzindo um vídeo no comício da noite passada chamando Kamala Harris por querer um “militar acordado” – e reproduzir clipes de Stanley Kubrick‘Jaqueta Full Metal’.

O ex-POTUS estava em Coachella, Califórnia, no sábado à noite, quando começou a falar sobre assuntos militares… e exibiu um vídeo que é mais fácil de assistir do que explicar.

O vídeo – que Trump postou e fixou no topo de sua conta X – mostra uma versão das forças armadas americanas comandadas por ele versus as forças armadas que ele diz que a “camarada” Kamala Harris comandará.

Em seguida, o vídeo alterna entre clipes do filme “Full Metal Jacket” e vídeos de supostos militares travestidos, bem como Raquel Levineuma mulher transexual que atua no Corpo Comissionado do Serviço de Saúde Pública dos EUA em Bidenadministração.

Embora não seja a primeira vez que ele joga isso em um comício, Trump está claramente dobrando e triplicando o clipe. Em sua postagem X da noite passada, ele escreveu a legenda: “NÃO TEREMOS UM MILITAR ACORDADO!”

Basicamente, o argumento de DJT parece ser que ele deseja que os militares recuperem algum tipo de disposição antiquada e machista… e não parece haver lugar em sua versão dos militares para militares e mulheres gays, pelo menos pelo menos aqueles que saem publicamente ou se vestem como travestis.

As cenas que ele mostra no filme mostram o abusivo Sargento de Artilharia Hartman – interpretado pelo falecido ator R. Lee Ermey – repreendendo seus cadetes e preparando-os para a guerra… tentando fortalecê-los no filme.

Vale a pena notar – e, spoiler aqui – um de seus cadetes, interpretado por Vicente D’Onofrioacaba assassinando Hartman… então, não é uma analogia perfeita.

“Don’t Ask, Don’t Tell” foi revogado em 2010 sob o Obama administração … permitindo que militares saíssem se assim o desejassem. Os militares também acrescentaram inúmeras iniciativas de diversidade, especialmente desde que Biden assumiu o cargo.