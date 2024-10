Donald Trump zomba de Chuck Schumer, Tim Walz e outros democratas no jantar do Al Smith

Reproduzir conteúdo de vídeo





Donald Trump zombou de seus rivais democratas durante seu discurso no jantar beneficente de Al Smith em Nova York na noite de quinta-feira, zombando do senador. Chuck Schumer e candidato a vice-presidente Tim Walz por seu apoio aos direitos dos transgêneros.

Com esposa Melânia olhando … o candidato presidencial republicano, vestido com um smoking, criticou os democratas no jantar lotado – cercado pela elite de Nova York, incluindo o prefeito Eric AdamsGovernador Kathy Hochule ex-prefeitos Michael Bloomberg dar Bill de Blasio.

O famoso evento sempre conta com a presença dos candidatos presidenciais de ambos os partidos antes das eleições de novembro, a cada quatro anos – com os lucros beneficiando instituições de caridade católicas em Nova York. No entanto, vice-presidente Kamala Harriso indicado pelo Democrata, não compareceu na quinta-feira, alegando conflito de agenda.



Reproduzir conteúdo de vídeo





No meio de sua comédia, DT riu muito quando mirou no senador. Schumer… dizendo à sala… “Seu partido ficou tão acordado que se Kamala perder – você terá a chance de se tornar a primeira mulher presidente.”

Trump também criticou o governador de Minnesota, Walz, dizendo … “Eu costumava pensar que os democratas eram loucos por dizer que os homens não menstruam, mas então conheci Tim Walz.” Ele estava se referindo a uma controversa lei de MN que exige absorventes gratuitos nos banheiros das escolas – que Trump alegou falsamente ter sido forçado a usar nos banheiros dos meninos.

Trump mira no prefeito Eric Adamsbrincando … “Nove meses e meio atrás, eu disse: ‘Sabe, ele acabou de dizer algo ruim sobre o governo. Ele será indiciado a qualquer momento.’ E adivinhe o que aconteceu… mas você vai vencer.”

Na maior parte, DT parecia estar vendendo as cutucadas como uma diversão alegre… mas quando se tratava do ex-prefeito de Blasio, Trump deixou transparecer seu desprezo… chamando-o de “pior” líder da história da cidade .

Trump ficou tão nervoso no que parecia ser um momento inesperado… que deixou escapar um palavrão no evento católico de caridade para crianças, com um cardeal presente… dizendo: “Eu não dou como **t se isso é comédia ou não. Ele foi um péssimo prefeito.

Outros participantes notáveis ​​incluíram o presidente da Câmara Mike JohnsonProcurador-Geral de Nova York Letícia James … dar RFK Jr.junto com sua esposa, Cheryl Hines.

vice-presidente Kamala Harris apareceu na tela em um vídeo gravado para um breve discurso no jantar chamativo.