Donn Davis, do PFL: Comentários sobre Kayla Harrison foram ‘tirados completamente fora do contexto’, mas admite ‘Eu provavelmente não deveria ter dito nada’

O presidente da PFL, Donn Davis, acredita que a recente amargura com Kayla Harrison é apenas um mal-entendido.

Harrison, judoca duas vezes medalhista de ouro olímpica, começou sua carreira no MMA no PFL, lutando pela promoção por cinco anos e vencendo dois torneios de peso leve e se tornando o rosto da organização. Mas no início deste ano, Harrison finalmente deixou sua promoção de longa data para saltar para o UFC.

No início deste mês Harrison fez sua segunda aparição em sua nova promoção lutando contra Ketlen Vieira no UFC 307 mas antes de sua luta Davis ganhou as manchetes dizendo que não gostou que Harrison “fugisse” de possíveis lutas com Cris Cyborg e Larissa Pacheco. Harrison, é claro, ficou ofendido e até mesmo Pacheco não gostou dos comentários de Davis. Mas o presidente do PFL diz que tudo isso é um grande mal-entendido.

“O que eu disse teve imenso respeito e imenso contexto, mas quando foi cortado nas redes sociais, foi tirado completamente do contexto”, disse Davis ao MMA Fighting. “Então, tentarei contextualizar novamente, mas tenho certeza de que será cortado novamente do contexto.

“Para repetir, eu só disse três coisas. Primeiro, estamos imensamente orgulhosos por tê-la desenvolvido do zero. Ela era uma das minhas lutadoras favoritas e acho que ela é uma das maiores lutadoras de todos os tempos no feminino. Então, em primeiro lugar, Dana nunca diz isso.

“Número dois, fizemos a ela uma oferta para receber um salário extremamente alto e passar toda a sua carreira aqui, e fazer o que quisesse. Tenho muito respeito e basicamente ofereci a ela um cheque em branco e um bilhete em branco, não apenas economicamente, mas também para pós-sua carreira. Dana nunca diz isso. Isso porque nós a queríamos.

“E número três, oferecemos lutas maiores para ela aqui do que no UFC. Cyborg, luta maior. Pacheco, luta maior. Eles são maiores do que as duas brigas que ela acabou de ter. Ninguém discordaria disso. Então por que ela está no UFC? Isso é o que eu disse.

“Então essas são as três coisas que eu disse. Tudo isso é respeitoso, factual e bastante direto. Então por que ela foi para o UFC? Não sei. Eu não entendo. Acho que tem que ter uma marca aí que a valide e a nossa marca ainda não é tão grande assim. Então é isso. Mas nada além de respeito e desejo muito factuais que desejo em nome dos fãs que pudéssemos ter dado a maior luta do mundo.”

Por sua vez, Harrison deixou bem claro o motivo de querer vir para o UFC, afirmando que quer conquistar o título e consolidar seu legado no MMA. Mas Davis acredita claramente que Harrison poderia ter feito o mesmo no PFL.

“Agora que Cyborg consolidou claramente sua estatura como GOAT, todo mundo quer ver Kayla vs. Cyborg”, disse Davis. “É uma luta maior do que Kayla jamais terá, a menos que Nunes saia da aposentadoria, e quem impediu isso foi Kayla.

“Não me dá nenhum dinheiro fazer essa luta, mas eu queria fazer isso para os fãs. Estou tentando há cinco anos e não consegui trazer o Cyborg aqui. Aí comprei toda a empresa para trazer o Cyborg aqui, e aí a Kayla vai embora! Portanto, não entendo e foi tudo o que expressei.”

No final das contas, porém, Davis reconhece que, independentemente de como pretendia que seus comentários fossem divulgados, eles foram recebidos de maneira muito diferente. E embora Davis não acredite ter dito nada desagradável, ele também admite que, se pudesse voltar atrás, provavelmente não teria dito nada.

“A maneira como falei sobre isso não chega nem perto de como Dana White fala sobre lutadores. Não foi nem de longe assim que ele falou sobre Francisco… E segundo, eu provavelmente não deveria ter dito nada, mas estava tentando explicar a situação. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, erro meu. Nada de bom resultou disso.

“Não desejo fazer nada negativo em relação a Kayla. Não desejo ter um monte de click bait negativos no PFL. Então, meu erro foi dizer qualquer coisa, tentando colocar isso em contexto. Meu único objetivo era realmente dar aos fãs a maior luta da história feminina, Cyborg x Kayla. Gastei – como Ahab com a grande baleia branca – tanta energia perseguindo essa luta, que isso me mata. Isso me mata.