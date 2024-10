Donn Davis, do PFL: Não gosto que Kayla Harrison tenha fugido de Cris Cyborg, Larissa Pacheco luta pelo UFC

O cofundador do PFL, Donn Davis, continua afirmando que Kayla Harrison foi ao UFC para evitar brigas com Larissa Pacheco e Cris Cyborg.

Depois de uma entrevista anterior em que Davis comparou uma das maiores estrelas do PFL na história da promoção a Kevin Durant, em oposição a LeBron James, após a saída de Harrison para o UFC no início deste ano, Davis dobrou esses comentários quando Din Thomas disse ele tinha algumas “palavras escolhidas” ao se dirigir ao bicampeão olímpico.

“Palavras escolhidas, eu não descreveria”, disse Davis no MMA Today da Sirius XM. “Trouxemos a Kayla das Olimpíadas para o MMA. Desenvolvi-a em uma [17-1] estrela, bicampeã e uma das maiores mulheres [fighters]entre os cinco primeiros do esporte hoje. Nada além de orgulho por isso, e nada além de respeito por Kayla. Como concorrente, para construir a empresa, quero todos os grandes lutadores aqui. Quero todos os lutadores aqui. … Então, estou desapontado por não termos conseguido manter Kayla aqui, o que eu acho, são as duas maiores lutas de seu legado, [and] carreira – vingar Pacheco e vencer o campeonato, e vencer Cyborg, que é o maior de todos os tempos.

“Acho que essas são as duas lutas mais difíceis pela frente da Kayla. Eu não gosto que ela tenha fugido deles. Não gosto disso e que ela tenha corrido até uma marca para se validar. Tenho tanta consideração por Kayla Harrison que ela não precisa de uma marca para validá-la. Ela é ótima. Alguns lutadores precisam de uma marca para validá-los. Alguns funcionários precisam da validação de uma marca, algumas pessoas precisam usar roupas ou joias para validá-las. E outras pessoas são tão fortes que suas ações e realizações reais se validam. É assim que eu a considero, então isso me decepcionou.”

Harrison dizimou a ex-campeã Holly Holm em sua estreia no octógono no UFC 300, em abril, e ela enfrenta Ketlen Vieira neste sábado no UFC 307, em Salt Lake City. A única derrota de Harrison no MMA veio por decisão para Pacheco no card do PFL World Championships em novembro de 2022. Harrison já havia derrotado Pacheco duas vezes antes da luta da trilogia.

Cyborg e Pacheco se enfrentam em seu próprio confronto no card PPV do PFL em 19 de outubro na Arábia Saudita.