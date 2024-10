Donovan Mitchell é modelo para o SKIMS de Kim Kardashian

Kim Kardashian adicionou outro atleta superstar à sua escalação do SKIMS – desta vez, é o hooper do Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell …que se comprometeu totalmente em ser um novo modelo de cuecas!!

Spida ficou seminu para uma sessão de fotos com tema de vestiário para a nova campanha da marca… poucos dias antes do início da temporada da NBA, em outubro. 22.

Mitchell, de 28 anos, usava várias calcinhas Cotton and Stretch diferentes da linha Kardashian … e ele não apenas parecia bem exibindo seu corpo atlético – ele disse que se sentia bem com elas também.

“Foi especial filmar a campanha masculina do SKIMS na arena”, disse Mitchell.

“Eu me senti completamente confortável sendo eu mesmo, e é disso que se trata o SKIMS. Suas roupas íntimas fornecem o suporte e a flexibilidade que preciso fora da quadra, ao mesmo tempo em que têm uma ótima aparência e me sinto bem.”

Kardashian – que lançou o SKIMS em 2019 – fez parceria com vários atletas famosos em várias ligas. No esporte de Mitchell, Kim colaborou com Shai Gilgeous-Alexander e jogadores da WNBA gostam Candace Parker, Cameron Brinkdar Dijonai Carrington.