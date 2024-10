Donte DiVincenzo e Rick Brunson trocam palavras após Wolves-Knicks

O armador do Minnesota Timberwolves, Donte DiVincenzo, jogando no Madison Square Garden pela primeira vez desde que foi negociado de Nova York há duas semanas, teve que ser separado do assistente técnico do Knicks, Rick Brunson, após a vitória dos Knicks na pré-temporada por 115-110 na noite de domingo.

Jogadores e treinadores apertaram as mãos e se abraçaram quando o placar foi finalizado, mas DiVincenzo e Brunson – o pai da estrela dos Knicks, Jalen Brunson – trocaram palavras durante uma breve discussão verbal no chão do Garden.

“Eu estava conversando com Thibs”, DiVincenzo foi ouvido dizendo diante das câmeras para Rick Brunson em determinado momento.

A troca pós-jogo ocorreu depois que DiVincenzo já havia sido mostrado diante das câmeras na linha de lance livre gritando em direção à linha lateral dos Knicks no início do jogo.

“Isso é o que acontece quando eles deixam você comandar o show”, disse DiVincenzo duas vezes antes de acertar um lance livre no primeiro quarto.

Após o jogo, o swingman se recusou a especificar exatamente com quem ele estava conversando na linha lateral de Nova York e sugeriu que inicialmente estava gostando de uma piada interna com o técnico do Knicks, Tom Thibodeau.

Em termos da conversa pós-jogo com Rick Brunson, especificamente, DiVincenzo se recusou a comentar e disse que preferia conversar em particular com ele.

Os momentos envolvendo DiVincenzo, que terminou com 15 pontos e sete assistências, de certa forma ofuscaram o fato de que foi o primeiro jogo do quatro vezes All-Star Karl-Anthony Towns contra seu ex-time de nove temporadas, e duas vezes All-Star. A primeira vez do atacante da NBA Julius Randle no The Garden depois de passar seis anos como Knick.

Towns fez 16 pontos e 16 rebotes, enquanto Randle, ainda em recuperação de uma cirurgia no ombro direito, não jogou.

Durante o primeiro intervalo, os Knicks exibiram um vídeo no jumbotron da arena em homenagem a Randle e DiVincenzo.

DiVincenzo, um membro importante do time Knicks da última temporada que quebrou o recorde da franquia de cestas de 3 pontos em uma temporada, estrelou em Villanova ao lado de Brunson, Josh Hart e Mikal Bridges, que agora jogam pelos Knicks.

Jalen Brunson estava com o braço em volta de DiVincenzo, que serviu como padrinho de casamento da estrela dos Knicks, durante parte da troca verbal pós-jogo no chão do Garden.

Jalen Brunson disse: “Eu estava certo”, quando questionado se viu a conversa entre seu pai e DiVincenzo. “Foram palavras de afirmação.”

“Meu relacionamento com Jalen é meu irmão e meu melhor amigo”, disse DiVincenzo. “Esse é um relacionamento separado. Falarei sobre isso em particular e resolverei tudo. Mas é o que é.”

A estrela do Wolves, Anthony Edwards, disse que adora o fogo competitivo e a agressividade com que DiVincenzo brinca.

“Você não pode ficar bravo com ele, cara”, disse Edwards, falando sobre o jogo do guarda em geral. “Ele faz todas as jogadas certas e chuta a bola. Nova York definitivamente vai sentir falta dele.”

Os outros Timberwolves reconheceram que também sentiram seu quinhão de emoção ao longo da noite. Edwards chamou Towns de irmão, enquanto o técnico do Minnesota, Chris Finch, disse que demoraria um pouco para que fosse normal ver o grande homem com um uniforme diferente.

“De certa forma, é como uma morte na família”, disse Finch. “Você tem que passar pelo primeiro ano e tudo vai ser um pouco estranho. Assim que começarmos, tudo continuará como sempre.”