Dove Cameron dá uma visão íntima do romance de Damiano David no aniversário

A ex-estrela do Disney Channel deu um vislumbre de sua história de amor com o cantor Måneskin, postando um lindo vídeo do casal se beijando no Instagram.

Claro, esse não foi o único momento doce que apareceu no upload… já que Dove postou várias fotos e vídeos sem camisa de Damiano, provando que ela não se cansa do roqueiro.

A homenagem de Dove vem logo após outra postagem viral … em que a estrela exibiu seus faróis em uma selfie de topless no espelho em Paris. Ela também compartilhou uma série de outras fotos de sua passagem pela Cidade Luz… onde participou da Paris Fashion Week com Damiano ao seu lado.

Dove e Damiano geraram rumores de relacionamento pela primeira vez no outono passado, quando a estrela de “Descendentes” compareceu ao show de Måneskin em Nova York. DC apareceu no meio da multidão novamente no show do artista italiano no Brasil… alimentando ainda mais a conversa romântica.