Dove Cameron faz topless em selfie atrevida de Paris

A cantora encerrou sua viagem à Cidade Luz compartilhando no Instagram uma série de fotos íntimas de sua fuga, incluindo uma selfie em que a ex-estrela do Disney Channel ficou totalmente de topless.

Dove até postou um vislumbre de seu anúncio de perfume Balmain… antes de compartilhar outra selfie no espelho, na qual ela usava meia-calça branca e calcinha preta. É claro que a estrela estava se sentindo bem no exterior!!!

No entanto, para aqueles que estão de olho em Dove, você deve saber que a DC ainda está forte com o vocalista do Måneskin Damião David. O casal se aninhou enquanto posava para fotos no desfile de moda Balmain… com Dove compartilhando uma das lindas fotos da noite.