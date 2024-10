Down 25, No. 8 Miami ataca em um retorno épico contra Cal

BERKELEY, Califórnia – Cam Ward lançou um passe para touchdown de 5 jardas para Elijah Arroyo faltando 26 segundos para o fim e o número 8 do Miami recuperou de uma desvantagem de 25 pontos no segundo tempo para vencer a Califórnia por 39-38 na noite de sábado.

Ward liderou quatro touchdowns consecutivos para encerrar o jogo e estragar o que parecia ser o dia mais monumental em anos para os Golden Bears (3-2, 0-2 ACC), que sediaram o “College GameDay” da ESPN pela primeira vez e estavam no à beira de sua segunda vitória sobre um time dos 10 primeiros nas últimas 21 temporadas.

Em vez disso, Ward garantiu que a rara multidão com lotação esgotada no Memorial Stadium voltasse para casa insatisfeita depois de superar um déficit de 35-10 no terceiro quarto. Isso deu aos Hurricanes (6-0, 2-0) uma segunda vitória dramática consecutiva, depois de precisar de uma revisão de replay para segurar Virginia Tech na semana passada.

O técnico do Cal, Justin Wilcox, quando questionado posteriormente sobre o humor de seu time no vestiário, disse: “É tão ruim quanto você pode imaginar”.

“O futebol é um jogo humilhante”, disse Wilcox. “Tivemos todas as oportunidades de vencer aquele jogo, obviamente. Não conseguimos. Então, cada indivíduo tem que assumir isso. Acho que este é um momento crucial para a equipe. Espero que todos os treinadores, jogadores, administradores, todos os envolvidos ficarão orgulhosos de como responderam em um mês, dois meses, seis meses ou até mesmo um ano, neste momento.”

Ward lançou um touchdown de 18 jardas para Isaiah Horton faltando 10:28 para o fim para reduzir para 38-25 e então subiu de 24 jardas para fazer um jogo de seis pontos com 4:04 para o final.

Os Hurricanes forçaram um punt depois de serem poupados de uma possível chamada de alvo no replay instantâneo e Ward então acertou Xavier Restrepo em um passe de 77 jardas na primeira jogada do ataque seguinte para colocar Miami na zona vermelha.

Uma falta pessoal apoiou os Hurricanes, mas Ward converteu um terceiro para 20 em um passe curto para Joshisa Trader que caiu 22 jardas para 3. Duas jogadas depois, Ward encontrou Arroyo em um passe de salto que deu ao Miami a liderança .

Ward terminou 33 de 53 para 437 jardas com dois passes para touchdown e uma sequência de pontuação, superando uma pick-6 que ajudou a colocar Miami no grande buraco no terceiro quarto.

Fernando Mendoza fez várias jogadas importantes contra o time pelo qual cresceu torcendo quando criança em Miami, mas não foi o suficiente.

Mendoza lançou um touchdown de 57 jardas para Jack Endries no primeiro quarto e teve um touchdown de 51 jardas para Trond Grizzell que preparou a corrida de 5 jardas de Jaydn Ott que deu a Cal uma vantagem de 14-7.

Ott marcou novamente na recepção de 66 jardas e correu em um quarto para 1 no meio do segundo quarto, e Mendoza lançou um passe de 59 jardas para Jaivian Thomas no terceiro quarto que preparou a corrida de TD de 9 jardas de Chandler Rogers.

Mas Cal apostou nas duas primeiras tentativas do quarto período antes de Mendoza lançar uma interceptação nos segundos finais para encerrá-lo.

A Associated Press contribuiu para este relatório.