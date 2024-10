Dr. Dre acusa ex-psiquiatra de virar filho maliciosamente contra ele

Dr. Dreestá atirando contra seu ex-psiquiatra, Dr. Carlos Sofiaum dia depois que o psiquiatra entrou com uma ação contra o magnata da música… alegando que Sophy tentou virar o próprio filho de Dre contra ele.

Em uma carta legal obtida pelo TMZ – enviada em fevereiro de 2023 – o Dr. Advogado de Dre, Howard Reiataca Sophy, alegando que o médico cometeu negligência médica e violou seu dever de confiança.

King expressou um sentimento semelhante ao TMZ em resposta a Sophy entrando com seu processo na quarta-feira, acusando Dre de ameaçá-lo – no entanto, a carta mostra um quadro mais sério do suposto caos causado por Sophy.

King afirma que o psiquiatra “caluniou” Dre “em um esforço malicioso para convencer seu filho a se voltar contra ele”… como um meio de ajudar a então ex-esposa de Dre, Nicole, a obter uma vantagem no divórcio.

King afirma que esta ação resultou no envenenamento de Sophy no relacionamento de Dre com seu filho.

Sophy, por outro lado, sente que ele é a vítima.