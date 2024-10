Dr. Dre processado por seu ex-conselheiro matrimonial por assédio

Dr. Dre continua ameaçando seu renomado psiquiatra, a ponto de o cara achar que precisa usar um colete à prova de balas… pelo menos de acordo com uma nova ação movida pelo médico.

De acordo com o processo, obtido pelo TMZ, Sophy afirma que Dre começou a bombardeá-lo com mensagens de texto abusivas e ameaçadoras 14 meses após a finalização do divórcio.