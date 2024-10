Dr. Ex-psiquiatra de Dre pede ordem de restrição contra ele

Dr. Carlos Sofia entrou com pedido de ordem de restrição temporária na sexta-feira no Tribunal do Condado de Los Angeles … citando as supostas ameaças que ele diz que Dre mandou uma mensagem para ele ao longo de 18 meses. Sophy, que serviu como conselheira matrimonial de Dre e sua agora ex-esposa Nicole durante o divórcio, quer que o tribunal force Dre a ficar a 100 metros de distância dele e de seu filho de 22 anos.