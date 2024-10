Drake Maye, dos Patriots, lança primeiro touchdown da NFL em 40 jardas

FOXBOROUGH, Massachusetts – O quarterback novato do New England Patriots, Drake Maye, forneceu a faísca que o técnico Jerod Mayo esperava no final do segundo quarto de sua estreia no domingo contra o Houston Texans.

Maye lançou um belo passe para touchdown de 40 jardas para o recebedor do segundo ano, Kayshon Boutte, pelo lado direito, faltando 11 segundos para o final do relógio. A jogada ajudou a reduzir a vantagem dos texanos para 14-7 e deu vida à torcida do Gillette Stadium, já que havia poucos motivos para comemorar até aquele momento.

O veterano tight end Hunter Henry garantiu que Maye recebesse a bola na linha lateral, para comemorar seu primeiro passe para touchdown na carreira na NFL.

Drake Maye DIME para seu primeiro passe para touchdown na carreira! 📺: #HOUvsNE na CBS/Paramount+

O segundo para dois lances veio com a linha ofensiva e o running back JaMycal Hasty pegou uma corrida de seis homens do Texas, dando a Maye um bolso limpo.

Enquanto isso, Boutte enfrentou o cornerback Derek Stingley Jr. na linha lateral direita e fez a bola cair direto em suas mãos na linha de 2 jardas. Maye voltou para o meio-campo, lançando a partir do logotipo “Pat Patriot”.

Os Patriots entraram no dia lutando em situações semelhantes no final do tempo, o que aumentou a importância da jogada – e das jogadas que levaram a ela. Eles assumiram o controle em sua própria linha de 16 jardas faltando 53 segundos para o intervalo. Uma conexão de 22 jardas de Maye para o recebedor DeMario Douglas na segunda para 8 foi crítica para dar andamento ao movimento.

De acordo com a ESPN Research, desde 2020, os Patriots têm três touchdowns de passe em mais de 35 jardas aéreas – um de Mac Jones, um de Cam Newton e agora um de Maye.