Drake reclama de amigos que ‘apunhalaram você pelas costas’ em meio à briga de Kendrick Lamar

Drake parece estar “In His Feelings” sobre sua rivalidade contínua com Kendrick Lamar … reclamando publicamente sobre amigos falsos em meio ao drama.

Parece que a ex-estrela de “Degrassi” está se sentindo isolada após sua rivalidade com Kendrick… que fez KL alcançar aclamação generalizada com sua faixa dissimulada “Not Like Us” e capturar o cobiçado Show do intervalo do Super Bowl de 2025.