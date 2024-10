Dricus du Plessis manda mensagem para Khamzat Chimaev após vê-lo derrotar Robert Whittaker no UFC 308

O campeão peso médio do UFC, Dricus du Plessis, manteve um olhar atento sobre sua divisão no sábado, quando testemunhou Khamzat Chimaev potencialmente se tornar o novo desafiante número 1 na categoria até 185 libras.

A ascensão de Chimaev correu paralelamente à morte de Robert Whittaker depois que ele viu sua janela de campeonato potencialmente fechar para sempre quando sua mandíbula e dentes foram quebrados após uma finalização desagradável que encerrou sua noite no UFC 308. Ambos tiveram um impacto em du Plessis, com Whittaker atuando como pessoa. ele venceu para ganhar sua própria chance pelo título, embora seja perfeitamente possível que Chimaev agora se torne o próximo desafiante na categoria até 185 libras.

“Sinto muita pena de Rob”, escreveu du Plessis no Twitter. “Ele parecia super pronto, mas este é o jogo de luta. Parabéns pelo bom desempenho, Khamzat. Dito isto, mal posso esperar para aceitar o seu ‘O’.”

– Dricus Du Plessis (@dricusduplessis) 27 de outubro de 2024

Considerando os resultados de sábado, du Plessis pode ter encontrado seu próximo adversário, embora se espere que ele enfrente Sean Strickland em uma revanche no início de 2025.

Strickland conquistou seu lugar como candidato número 1 com uma vitória por decisão sobre Paulo Costa, mas é difícil negar que Chimaev pode ter simplesmente ultrapassado o limite com seu desempenho.

Mesmo o CEO do UFC, Dana White, não estava pronto para se comprometer com Strickland no sábado, depois de assistir o que Chimaev fez com Whittaker no primeiro round.

“Essa é uma boa pergunta”, disse White quando questionado sobre quem será o próximo de du Plessis. “Ligue-me na terça-feira.”

Dada a atenção que a vitória de Chimaev recebeu e o potencial para uma luta de grande sucesso que poderia vender muitos pay-per-views, o UFC poderia simplesmente sentar Strickland e começar a promover “Stillknocks” vs. “Borz” imediatamente.

Para piorar a situação para Strickland, o atual campeão dos médios do UFC também retuitou uma mensagem anunciando uma possível luta entre ele em Chimaev com a legenda dizendo “esta é a luta”.