Dricus du Plessis quer Khamzat Chimaev como o próximo: ‘Acho que o mundo inteiro quer ver isso’

Dricus du Plessis acredita que Khamzat Chimaev deve ser sua próxima defesa de título.

No último sábado, Chimaev conquistou a vitória mais impressionante de sua carreira, literalmente quebrando o ex-campeão dos médios Robert Whittaker no primeiro round do UFC 308. O desempenho foi tão impressionante que du Plessis, atual campeão dos médios, se levantou e percebeu “Borz”, dizendo que quer ser o primeiro homem a derrotá-lo. E agora o campeão diz que quer fazer isso a seguir.

Em conversa com a RadioRaps na quarta-feira, du Plessis defendeu Chimaev como seu próximo desafiante ao título, em vez da suposta revanche com Sean Strickland que anteriormente parecia estar alinhada.

“Sempre soubemos entre Rob e Khamzat que se algo excepcional acontecesse, poderia haver uma mudança na luta pelo título”, disse du Plessis. “Não temos clareza sobre isso, mas como fã do esporte e como campeão mundial dos médios, essa é uma luta que me deixa mais animado, tirar 0 de alguém. Já venci Strickland antes e sei que vou vencê-lo novamente. Conseguir aquela luta com Khamzat me deixa animado.”

Du Plessis conquistou o título de Strickland em janeiro, conquistando uma controversa vitória por decisão dividida no UFC 297. Desde então, du Plessis defendeu seu título com uma vitória por finalização sobre Israel Adesanya, enquanto Strickland venceu por decisão sobre Paulo Costa, principal CEO do UFC, Dana White. para dizer que Strickland é o próximo na fila para a disputa pelo título.

Mas isso também pode ter mudado para as brancas. Em sua coletiva de imprensa pós-luta no UFC 308, White estava menos comprometido com Strickland do que antes, dizendo quem será a próxima chance contra Du Plessis é “uma boa pergunta”. E para du Plessis essa questão se resume em qual luta é maior para os fãs?

“Acho que o mundo inteiro quer ver isso”, disse du Plessis. “Os fãs acabam pagando para assistir às lutas, então a luta que o mundo acha que é a melhor próxima luta, é isso que eu quero. Então acho que a luta contra Khamzat é 100% o que eu quero. O UFC vai fazer o que vai fazer, mas do ponto de vista dos fãs e do lutador, acho que Khamzat deveria dar a próxima chance.”