Duas lutas adicionadas ao UFC 309

Dois novos confrontos foram adicionados ao UFC 309, card pay-per-view que marca o retorno do octógono ao Madison Square Garden no dia 16 de novembro.

A empresa anunciou sexta-feira que Oban Elliott e Bassil Hafez se enfrentarão na luta dos meio-médios em Nova York, enquanto Lucas Almeida e David Onama revelaram em suas redes sociais que também concordaram em lutar no card.

UFC 309 apresenta Jon Jones x Stipe Miocic pelo trono dos pesos pesados ​​na luta principal. O show é encabeçado por uma revanche de cinco rounds entre os pesos leves Charles Oliveira e Michael Chandler.

Hafez (9-4-1) derrotou Mickey Gall em junho passado em Newark, se recuperando de uma derrota por decisão dividida para Jack Della Maddalena em sua estreia na promoção um ano antes.

Elliott (11-2) espera fazer 3-0 no UFC depois de duas vitórias por decisão sobre Val Woodburn e Preston Parsons este ano, que melhoraram seu recorde profissional para 7-0 desde 2022.

Onama (12-2) venceu quatro das seis lutas dentro do octógono e entra na jaula com uma sequência de duas vitórias consecutivas. Ele perdeu o peso na vitória mais recente, na decisão sobre Jonathan Pearce, e ganhou o bônus de Performance da Noite pelo nocaute anterior contra Gabriel Santos.

Almeida (15-3) levantou as mãos por decisão quando lutou mais recentemente no UFC, derrotando Timmy Cuamba após três rounds para elevar seu recorde no UFC para 2-2.