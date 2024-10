Duelo entre Norris e Verstappen no GP dos EUA questiona regras da F1

AUSTIN, Texas – À medida que o sol se punha no céu texano, a brilhante dobradinha da Ferrari no Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 começou a ser ofuscada pela polêmica.

Após uma emocionante batalha roda a roda para garantir o lugar restante no pódio, Lando Norris foi penalizado em cinco segundos por ultrapassar o rival do campeonato Max Verstappen para fora da pista. A decisão dos comissários efetivamente desfez a ultrapassagem de Norris, inverteu as posições na pista na bandeira quadriculada e resultou em uma extensão líquida de seis pontos na liderança de Verstappen no campeonato de pilotos.

Tal mudança na classificação dos pilotos poderia ser fundamental na luta pelo título deste ano, o que só serviu para ampliar as questões sobre a consistência da gestão da F1 e a lógica das regras de corrida do esporte na noite de domingo.

O que aconteceu?

Norris tinha a missão de ultrapassar seu rival pelo título depois de perder uma posição para Verstappen na primeira volta na Curva 1. Esse movimento, que não foi investigado pelos comissários porque ocorreu na confusão da primeira curva, viu Verstappen lançou seu Red Bull para dentro de Norris antes que ambos os pilotos saíssem da pista.

Enquanto os dois rivais pelo título lutavam por aderência na área de escape, Charles Leclerc, da Ferrari, assumiu a liderança, com Verstappen retomando o segundo lugar, à frente da segunda Ferrari de Carlos Sainz, em terceiro, e Norris, em quarto. Norris fez uma troca de pneus mais tardia do que os carros à sua frente e, depois que Verstappen perdeu uma posição para Sainz em seu pit stop, usou seus pneus mais novos para perseguir o Red Bull na segunda metade da corrida.

Depois de várias voltas na esteira de Verstappen, ele finalmente chegou ao lado do Red Bull com a ajuda do DRS no longo percurso até a Curva 12, na volta 52. Enquanto Norris avançava na linha externa, Verstappen deixou a frenagem tarde demais por dentro, resultando no Red Bull chegando mais cedo ao ápice, mas ambos os pilotos saíram da pista e entraram na área de escape. Norris voltou à pista na frente de Verstappen, movendo-o do quarto para o terceiro lugar, e depois de se defender na volta seguinte na Curva 1, começou a construir uma vantagem.

Verstappen disse à sua equipe pelo rádio que Norris deveria devolver a posição e, logo depois, os comissários confirmaram que estavam investigando o incidente.

Por que os comissários penalizaram Norris?

Sem dúvida, Norris ultrapassou Verstappen além da linha branca no limite do circuito e, portanto, enfrentou uma penalidade potencial por “deixar o circuito e ganhar uma vantagem duradoura”.

Nesses casos, os pilotos muitas vezes devolvem a posição o mais rápido possível, especialmente depois que a equipe é informada pelos comissários de que o incidente está sendo investigado. Pelo rádio da equipe, Norris perguntou se ele estava à frente no ápice e a equipe informou incorretamente que sim.

Embora o piloto da McLaren tenha enfrentado acusações de ultrapassagem fora da pista, era igualmente verdade que, ao defender a posição, o carro de Verstappen também havia saído do circuito por dentro de Norris e poderia ser considerado como tendo “forçado outro piloto a sair da pista”. Ambas as transgressões são geralmente punidas com penalidades de 10 segundos, embora haja muitos precedentes anteriores para a aplicação de penalidades de cinco segundos se houver circunstâncias atenuantes.

Em seu raciocínio para aplicar a Norris uma penalidade de cinco segundos, os comissários fizeram referência às “Diretrizes de Padrões de Condução” – um conjunto não vinculativo de diretrizes sobre como os pilotos deveriam correr, destinado a ajudar os comissários a alcançar decisões consistentes. Foi introduzido em 2022 e tem sido atualizado regularmente, mas só é fornecido a equipas e pilotos e não é tornado público.

Em seu comunicado sobre o incidente, os comissários fizeram referência a uma seção das diretrizes que diz que um piloto que ultrapassa por fora perde o “direito” a uma curva se não estiver à frente de seu rival no ápice.

“[Norris] estava ultrapassando [Verstappen] por fora, mas não estava no mesmo nível [Verstappen] no ápice”, disse a declaração dos comissários. “Portanto, de acordo com as Diretrizes de Padrões de Condução, [Norris] havia perdido a ‘direita’ para escanteio. Assim, como [Norris] saiu da pista e voltou na frente de [Verstappen]considera-se que se trata de sair da pista e obter uma vantagem duradoura.

A penalidade aplicada a Lando Norris, à direita, por sair do circuito e ganhar vantagem tem causado polêmica no paddock da F1. AP Foto/Eric Gay

“É imposta uma penalidade de 5 segundos em vez da penalidade de 10 segundos recomendada nas diretrizes porque tendo se comprometido com o movimento de ultrapassagem pelo lado de fora, [Norris] teve pouca alternativa a não ser sair da pista devido à proximidade de [Verstappen] que também havia saído da pista.”

A decisão levanta questões sobre a lógica de fazer do ápice o ponto de julgamento de tudo o que acontece no canto depois disso. Também parece estar em desacordo com uma seção separada das Diretrizes de Padrões de Condução que diz que “o carro que está sendo ultrapassado (neste caso, Verstappen) deve ser capaz de fazer a curva enquanto permanece dentro dos limites da pista”.

Se um piloto sabe que pode forçar outro piloto a sair da pista junto com seu próprio carro simplesmente freando mais tarde e conquistando o ápice, isso abre um precedente preocupante. Exatamente o tipo de precedente do qual um piloto como Verstappen, que muitas vezes freia tarde, poderia tirar vantagem.

“Para mim, o ponto incorreto é o que Max fez, que foi defender sua posição saindo da pista, e efetivamente manteria sua posição, o que não é correto”, disse Norris após a corrida de domingo. “Ele saiu da pista ao defender, defendeu demais e cometeu um erro e, portanto, ganhou com isso.

“Ao mesmo tempo, por causa disso, tive que sair da pista. É impossível para as pessoas saberem se eu conseguiria entrar na pista ou não. Você não pode administrar esse tipo de coisa .”

Verstappen é conhecido por apresentar uma defesa robusta enquanto corre por posição e muitas vezes deixa a travagem tarde para manter a posição. O exemplo mais famoso da carreira de Verstappen ocorreu no Grande Prêmio do Brasil em 2021, quando ele forçou o rival pelo título Lewis Hamilton a sair na Curva 4 em alta velocidade.

Norris também sofreu a defesa de Verstappen no Grande Prêmio da Áustria no início deste ano, enquanto lutava pela liderança. Nessa ocasião, os dois pilotos estabeleceram contacto e acabaram fora do circuito, embora deva ser dito que há problemas claros na comparação de incidentes de diferentes corridas em circuitos diferentes e na tentativa de chegar a regras universais para corridas. Cada incidente numa temporada de F1 tem um conjunto único de circunstâncias.

Do ponto de vista de Norris, porém, as corridas de Verstappen em Austin estavam no limite e, quando ficam impunes, deixam questões sem resposta sobre o que deveria ser permitido.

“[The rules] parecem mudar, porque parece bastante inconsistente em relação, digamos, ao que aconteceu na Áustria, onde Max não recebeu uma penalidade e saiu da pista, ganhando uma vantagem”, disse Norris. “Há novamente inconsistência, mas é difícil .

“A questão com Max é que você tem que se comprometer. As pessoas não entendem esse tipo de coisa. Com Max, você não pode simplesmente ficar indiferente.

“Turno 1 [in Austin at the start of the race] é um pouco mais difícil de dizer, se é que eu não me comprometi o suficiente, mas o fato de ele ter cometido tanta velocidade que saiu da pista novamente, quer dizer, não posso simplesmente mergulhar no interior de alguém, correr desligado e, em seguida, mantenha a posição em funcionamento normal. Mas olha, se eu tivesse defendido melhor na Curva 1 e não estivesse pilotando como um boneco… eu deveria ter liderado depois da Curva 1, e não deveríamos ter tido essa conversa em primeiro lugar.”

Quando a situação foi apresentada a Verstappen, ele foi tipicamente sucinto em sua resposta: “Está muito claro nas regras. Fora da linha branca, você não pode passar.

Talvez sem surpresa, o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, tem alguma simpatia pela tarefa dos comissários e também apontou o dedo ao pit wall da McLaren por não ter dito a Norris para devolver o lugar.

“Acho que é muito difícil para os comissários e cada incidente é diferente”, disse Horner. “Então você tem que analisar cada incidente individualmente.

“Quando você recebe isso, não é legal. Como eu disse, já recebemos isso inúmeras vezes, não apenas nesta pista, mas em outras pistas. Então, todos eles sabem o que é em jogo.

“O que talvez eu não tenha entendido é que estava claro que haveria uma penalidade, ou parecia bastante claro que haveria uma penalidade, e com a vantagem do carro e dos pneus que a McLaren tinha naquele momento da corrida , parecia que Lando ia devolver a posição na Curva 1, mas houve alguma confusão ali. Se ele tivesse devolvido o ritmo imediatamente, provavelmente teria ritmo suficiente para fazer a ultrapassagem. [again].”

O chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, disse que sua equipe não disse ao piloto para devolver a posição porque acreditava que Verstappen – e não Norris – seria o objeto da investigação.

“No pit wall, e sob minha responsabilidade, houve total concordância de todas as pessoas envolvidas nesta interpretação, esta situação não precisava ser investigada”, disse Stella. “Na verdade, pensamos que a investigação deveria ser sobre Max tirar Lando dos trilhos, e foi isso que pensamos que aconteceria quando vimos que o caso estava sob investigação. posição por causa da situação.

“Acho que ‘à frente no ápice’ em relação à interpretação da manobra de ultrapassagem não é a parte relevante. [Verstappen] vai direto para o ápice. Verificamos o vídeo várias vezes. Está apenas indo em linha reta, está saindo da pista tanto quanto o Lando está fazendo, apenas não dando chance para o Lando completar a manobra.

Depois do Grande Prêmio dos Estados Unidos de domingo, Lando Norris agora tem 57 pontos, sendo o líder do campeonato Max Verstappen. Jared C. Tilton/Getty Images

“Então, para nós, essa manobra foi no mínimo neutra, mas quando vi que havia outra investigação, tive certeza de que foi porque Max empurrou Lando para fora da pista. Portanto, a interpretação desta situação entre a McLaren e os comissários é totalmente oposta. .”

Stella também acredita que os comissários deveriam ter investigado o incidente após a corrida, e não antes da bandeira quadriculada, para dar tempo de entrevistar os pilotos.

“Eles também deveriam ter respeito pelo seu trabalho, e quando o caso é tão difícil, como Lando e Max, apenas reserve um tempo, revise depois da corrida, ouça os pilotos, tente entender as sutilezas”, acrescentou. “Não quero parecer que estou criticando as pessoas, estou apenas criticando a abordagem. Ser um administrador é um trabalho muito difícil, então, se você não tiver certeza, reserve um tempo, dê a si mesmo o caminho para ser tão preciso possível.”

Para Norris, o resultado deixa uma montanha a escalar nas cinco corridas restantes se quiser vencer Verstappen no campeonato. Antes do Grande Prêmio dos EUA, o piloto da McLaren tinha uma desvantagem de 52 pontos para Verstappen. Agora está em 57 pontos. Para colocar essa liderança em contexto, se Norris vencesse todos os cinco Grandes Prémios restantes com voltas mais rápidas e uma das corridas de sprint restantes, Verstappen ainda poderia terminar em terceiro em cada uma das corridas restantes (incluindo Sprints) e manter a coroa do campeonato.

“É um matador de impulso”, admitiu Norris na noite de domingo. “Mas chegamos aqui com a mente aberta, sem esperar dominar ou apenas vencer ou algo assim.

“O fato de a Ferrari ter sido tão rápida hoje mostrou que eles são igualmente competitivos. Mesmo se eu chegasse na Curva 1 em primeiro, nunca teria terminado em primeiro ou segundo, e só poderia ter terminado em terceiro.”

“Mas o único cara que preciso vencer é Max, e esse é o cara que não venci hoje. Portanto, foi um fim de semana malsucedido. Demos uma boa chance. Eu tentei. Não foi bom o suficiente, e temos trabalho a fazer, e eu tenho trabalho a fazer sozinho.”