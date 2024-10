Duke-Arizona, Indiana-Kansas jogará o Twinbill de 2027 em Las Vegas

LAS VEGAS – Duke jogará contra o Arizona e Indiana enfrentará o Kansas em uma partida dupla de potências tradicionais do basquete universitário no Hall of Fame Series em 12 de novembro de 2027, no Allegiant Stadium.

“Estamos começando a temporada aqui e terminando a temporada aqui no Allegiant Stadium”, disse Steve Hill, presidente e CEO da Las Vegas Convention and Visitors Authority, no domingo.

A Final Four de 2028 também será no Allegiant.

Esta série começou no ano passado e normalmente é disputada em arenas de todo o país, incluindo a T-Mobile Arena de Las Vegas.

Os jogos deste ano serão disputados em Las Vegas em 4 de novembro, Phoenix em 14 de novembro, Baltimore em 15 de novembro e Nova York em 14 de dezembro.

O LVCVA tem contrato de cinco anos para jogos a serem disputados em Las Vegas. Melissa Meacham-Grossman, presidente da Position Sports, que administra a série em conjunto com o Naismith Basketball Hall of Fame, disse que a partida dupla de 2027 provavelmente será a única no Allegiant Stadium, embora possa retornar a esse local.