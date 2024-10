Dustin Poirier pede brigas com Ilia Topuria, Max Holloway

Dustin Poirier estava assistindo ao UFC 308 e o emocionante evento lhe deu algumas ideias para sua próxima luta.

Em primeiro lugar, Poirier está interessado em lutar contra o campeão peso pena Ilia Topuria ou Max Holloway, declaração que fez nas redes sociais após o encerramento do evento do UFC de sábado, em Abu Dhabi.

Topuria defendeu seu título de forma impressionante com um nocaute no terceiro round sobre Holloway – um feito que o tornou o primeiro lutador a finalizar Holloway por meio de golpes – e depois sugeriu que iria revanche Alexander Volkanovski, que estava presente para entrar na jaula e parabenizar o rei dos penas.

Porém, Topuria deixou claro que pretende passar para o peso leve no futuro e Poirier quer estar na lista de potenciais adversários.

“Eu quero Max ou Topuria”, escreveu Poirier nas redes sociais, acrescentando mais tarde: “Ele é um grande boxeador, vamos jogar coisas para eles”, provavelmente ainda falando sobre Topuria.

Ele é um ótimo boxeador, vamos jogar coisas para eles – O Diamante (@DustinPoirier) 27 de outubro de 2024

Poirier também mencionou a possibilidade de enfrentar Holloway, adversário sobre o qual detém duas vitórias em duas disputas memoráveis. Os favoritos dos fãs lutaram pela primeira vez no UFC 143 em 2012, quando Holloway tinha apenas cinco lutas em sua carreira profissional, e foi Poirier quem saiu com uma vitória por finalização no primeiro round.

Eles se reencontraram sete anos depois no UFC 236, dessa vez pelo título interino dos leves. Poirier novamente saiu vitorioso, vencendo Holloway por decisão unânime em uma das melhores lutas de 2019.

Poirier vem de uma derrota por finalização no quinto round para o campeão dos leves, Islam Makhachev, um resultado que o deixou com muitas opções, mas sem um caminho claro para a disputa pelo título. Parece que “The Diamond” tem algumas ideias para garantir que ele permaneça próximo ao topo da marquise.