Dwayne Aristode, principal prospecto internacional, se compromete com o Arizona

O principal candidato ao basquete internacional, Dwayne Aristode, um dos 20 melhores recrutas na turma do ensino médio de 2025, disse à ESPN que se comprometeu com o Arizona.

“A cultura vencedora que Tommy Lloyd construiu no Arizona é notável”, disse Aristode no domingo. “Eles jogam rápido e têm o equilíbrio certo entre estrutura e liberdade aos jogadores.”

Aristode escolheu os Wildcats em uma lista de outros finalistas que incluía Duke, USC, Michigan State e o programa NBL Next Stars.

O extremo holandês de 1,80 m é considerado um dos jovens mais promissores da Europa, tendo já se estreado na seleção principal aos 17 anos neste verão, com atuações fortes contra a Sérvia e a Bélgica.

“Representar o meu país foi um sonho que se tornou realidade”, disse Aristode. “O ritmo e a fisicalidade eram muito diferentes. Eu precisava dessa experiência jogando contra Nikola Jokic, três vezes MVP, para ver onde está meu jogo e onde quero chegar pessoalmente. Quero ajudar a Holanda a se tornar um dos melhores times do mundo. o mundo no futuro.”

Aristode está entrando em sua segunda temporada de basquete colegial nos Estados Unidos na Brewster Academy em New Hampshire, e jogou no circuito de base da Nike EYBL com o Expressions Elite. Antes disso, ele passou três anos na Espanha com o Joventut Badalona.

“Minha experiência nos EUA vai me ajudar porque tive muito tempo para me adaptar ao ritmo e ao estilo de jogo”, disse ele. “Jogar EYBL para Todd Quarles e Expressions abriu meus olhos para a velocidade do jogo e a agressividade que você precisa para jogar aqui. Vou combinar isso em meu jogo com o que aprendi crescendo na Europa.”

Lloyd construiu uma reputação como especialista em recrutamento internacional de basquete como assistente no Gonzaga, contando com jogadores como Domantas Sabonis (Lituânia), Ronny Turiaf (França), Rui Hachimura (Japão), Kelly Olynyk (Canadá) e Mario Kasun (Croácia) , entre muitos outros. Aristode continuará esse gasoduto no Arizona.

O Arizona tem outro elenco diversificado nesta temporada, com cinco jogadores internacionais: Motiejus Krivas (Lituânia), Anthony Dell’Orso (Austrália), Henri Veesaar (Estônia), Conrad Martinez (Espanha) e Emmanuel Stephen (Nigéria). Eles entram na temporada em 9º lugar no ranking dos 25 primeiros da ESPN.

Aristode é o primeiro jogador a se comprometer com o Arizona na classe de 2025. Ele traz versatilidade defensiva com sua estrutura esculpida e envergadura de 1,80 metro e habilidade dinâmica de arremesso de 3 pontos.