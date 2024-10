Dwayne ‘The Rock’ Johnson aparece surpresa no Bad Blood da WWE

Dwayne Johnson queria abandonar seu apelido de wrestling quando se tornou ator, mas no sábado à noite ele era absolutamente The Rock ao fazer um retorno estrondoso ao ringue!

Veja como aconteceu… Reinados Romanos dar Cody Rodes estavam comemorando a vitória contra Solo Sikoa dar Jacob Fatu na State Farm Arena, na Geórgia, quando a música tema do The Rock começou a reverberar pela arena e a multidão foi à loucura.

Enquanto Cody segurava o cinturão sobre sua cabeça, The Rock apareceu com seu próprio equipamento – o cinturão de Campeão do Povo – e lançou a Cody um olhar vazio enquanto contava regressivamente a partir de 3 com os dedos.