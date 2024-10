Dwight Gooden diz que Francisco Lindor merece ser nomeado capitão do Mets

A improvável corrida de outubro do NY Mets foi simplesmente incrível… mas não estaria acontecendo sem Francisco Lindor – e lenda do Mets Dwight Gooden encomendado TMZ Esportes o 4x All-Star merece ter o patch de Capitão adicionado ao seu uniforme!

Conversamos com Gooden – que estava no Citi Field para testemunhar o grand slam de Lindor no sexto inning, garantindo a passagem do time para o NLCS – e perguntamos o que se passava em sua mente quando a estrela do time subiu para o placas.