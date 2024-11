‘É um grande aumento de confiança’: como Kennesaw State conseguiu uma das maiores surpresas da temporada de futebol universitário

Como único treinador de futebol na história do estado de Kennesaw, Brian Bohannon passou por todos os altos e baixos da última década.

Iniciados no FCS em 2015, os Owls venceram seu primeiro jogo e fizeram 6-5 na temporada inicial. Kennesaw State venceu oito jogos em sua segunda campanha e teve um recorde de 34-7 em 2017-19, vencendo dois campeonatos da Big South Conference ao longo do caminho.

O recorde de 48-15 dos Owls nas primeiras cinco temporadas é o melhor recorde de uma startup do FCS, e eles são o único time do FCS a ter três temporadas consecutivas com pelo menos 11 vitórias nos primeiros cinco anos de competição.

Apesar de todo o seu sucesso no nível FCS, a primeira temporada de competição da Kennesaw State durante a transição para a FBS em 2024 foi igualmente humilhante. Na semana passada, os Owls perderam seus primeiros seis jogos, perdendo para o programa FCS UT Martin por 24 a 13 em casa no dia 28 de setembro.

“Você nunca sabe qual será o caminho, certo?” Bohannon disse. “Você sabe para onde quer ir, mas não sabe qual caminho o levará. Acho que o que alguém diria sobre este programa é que temos uma cultura forte porque ainda estamos por aí entre 0-6 , é difícil e nossos filhos ficaram juntos.”

Tudo deu certo para Kennesaw State na derrota por 27-24 da semana passada sobre o invicto Liberty.

Foi a primeira vez em 23 anos – e apenas a sexta ocorrência desse tipo na era das pesquisas da AP desde 1936 – que um time com um recorde de 0-5 ou pior derrotou um adversário com um recorde de 5-0 ou melhor.

Kennesaw State encerrou a seqüência de 18 vitórias consecutivas do Liberty na temporada regular e nos jogos do campeonato da conferência, que foi a seqüência mais longa na FBS.

Os Owls, azarões de 27 1/2 pontos, conseguiram a segunda maior reviravolta da temporada contra os Flames. Apenas a vitória do Northern Illinois por 16-14 no então No. 5 Notre Dame em 7 de setembro foi um choque ainda maior – os Huskies eram azarões de 28 ½ pontos.

Kennesaw State não venceu nos últimos 10 jogos contra adversários da FBS.

“Quer dizer, o mais importante é que isso aumenta a confiança dos nossos filhos”, disse Bohannon. “Sabe, obviamente conseguir o primeiro é sempre grande. E então o Liberty é um time de futebol muito bom. Acho que conseguir o primeiro é sempre grande, certo? E somos um programa jovem. Temos muitos de jovens, e eles estão aprendendo todas as semanas, e foi muito bom vê-los tendo sucesso. Fiquei muito orgulhoso disso.”

A equipe de Bohannon tentará obter duas vitórias consecutivas quando Kennesaw State jogar no Western Kentucky, líder da Conference USA, esta noite (19h30 horário do leste dos EUA, ESPN2 / ESPN +).

“Só nos faltou consistência”, disse Bohannon sobre as dificuldades iniciais de sua equipe. “Estávamos virando a bola e não jogávamos futebol de cortesia. Estávamos conversando sobre todas essas coisas e finalmente tudo deu certo.”

Os Owls estavam jogando de forma tão inconsistente no ataque que Bohannon colocou no banco o quarterback Davis Bryson após uma derrota por 63-24 para Jacksonville State na abertura da liga em 4 de outubro. Bryson lançou três interceptações e teve apenas 76 jardas em passes de 6 de 14. tentativas.

Na derrota por 14 a 5 para o Middle Tennessee em 15 de outubro, os Owls tiveram 10 primeiras descidas e 234 jardas de ataque com Khalib Johnson e Braden Bohannon – filho do treinador – compartilhando snaps como quarterback.

“[Coach Bohannon] me disse que a decisão era melhor para o time e para o programa e que eu iria aprender com os erros que cometi no jogo anterior”, disse Davis. “Ele me disse para atacar essas coisas ao longo da semana e apenas aproveitar da minha oportunidade quando ela voltar.”

Bryson, estudante do segundo ano de Woodbridge, Virgínia, teve a oportunidade oito dias depois contra o Liberty. Ele completou seus primeiros oito passes e finalizou 16 de 20 para 189 jardas com um touchdown e nenhuma interceptação.

“Acho que ele estava motivado, hein?” Bohannon disse. “Ele tem sido nosso cara. Acabamos de virar a bola, então seguimos em outra direção por uma semana. Ele teve que pegar uma torta humilde e fazer sinal por uma semana, mas ele teve uma ótima atitude. Ele lidou com isso de maneira incrível e torceu em seus companheiros de equipe. [with other quarterbacks]e demos a ele uma oportunidade. Ele se aproveitou disso.”

Indo para o jogo do Liberty, os Owls ficaram em 130º lugar entre 134 times da FBS em pontuação ofensiva, com 14,6 pontos por jogo. Eles saíram daquele jogo com 323 jardas de ataque, o melhor da temporada, e não viraram a bola. Eles também acertaram 7 de 14 na terceira descida.

Na defesa, Kennesaw State se tornou o segundo time nesta temporada a limitar o Liberty a menos de 180 jardas corridas (o número 1 do Oregon foi o outro). Depois de perder uma média de 36 pontos durante sua seqüência de seis derrotas consecutivas, os Owls surgiram com várias grandes paradas contra o Flames, eles pararam o ataque do Liberty em um quarto para 11 no Kennesaw State 29, que levou a um field goal e a uma vantagem de 24-17.

É provável que haja mais altos e baixos nesta temporada para os Owls.

“Ainda temos um longo caminho a percorrer para que tudo aqui seja o que precisa ser, para ser um programa da FBS”, disse Bohannon. “Mas nossos filhos resistiram e encontramos uma maneira de vencer um jogo, o que foi honestamente importante para nós. Mas temos um longo caminho a percorrer e muito trabalho a fazer. Não vou chamar isso de um caminho divertido, mas é o caminho que estamos tomando agora. Veremos aonde isso nos levará.”