Ederson, do Man City, elogia Guardiola ‘às vezes irritante’

O goleiro brasileiro Ederson disse que está honrado por fazer parte do projeto de Pep Guardiola no Manchester City, mas admite que o técnico espanhol pode ser “às vezes irritante”.

Éderson, que atua internacionalmente pelo Brasil, trabalha com Guardiola desde 2017 e conquistou 18 títulos, incluindo seis títulos da Premier League e um troféu da Liga dos Campeões.

Ao participar de um evento comemorativo do Dia das Crianças no Brasil, Ederson foi questionado por uma criança se Guardiola é legal, chato ou bravo.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Você vai me causar problemas”, disse Éderson, 31, à ESPN Brasil. “Ele é os três… Ele é um cara legal, às vezes é chato, no sentido de [being] exigente, porque ele tem que [be] exigente para um profissional [player]e ele também fica com raiva quando precisa ficar com raiva.

“Então ele tem uma mistura dos três. Mas ele é um cara legal fora de campo, e é um cara muito, muito exigente dentro dele. E ele também é um cara que fica bravo como qualquer outra pessoa, como qualquer outro treinador, quando as coisas acontecem. não vai bem, quando o time não joga bem.

“É claro que sabemos que não conseguiremos jogar 70 partidas em um nível brilhante, é claro que em um jogo ou outro haverá uma queda.”

Desde que chegou ao City no verão de 2016, Guardiola foi nomeado técnico da temporada da Premier League cinco vezes.

Sob o comando de Guardiola, o City se tornou em 2023 o único clube inglês da história a deter todos os cinco troféus – Liga dos Campeões, Premier League e Copa da Inglaterra da Inglaterra, Supercopa, Copa do Mundo de Clubes – em um ano civil.

Guardiola já havia alcançado sucesso em passagens impressionantes pelo Barcelona e Bayern de Munique.

Éderson acredita que Guardiola mudou o futebol da Premier League.

“Pude desempenhar um papel importante no projeto”, disse ele. “Você pega tudo que Guardiola construiu com o grupo, com o elenco e tudo que ele conseguiu reformular na prática. Você vê todos os jogos da Premier League hoje, como os times tentam jogar mais futebol, ter mais posse de bola, é completamente diferente de quando ele chegou.

“Então poder fazer parte desse projeto e conquistar tudo que conquistei me sinto muito honrado, é realmente um sonho de infância.”

Éderson, por sua vez, enfrentou adversários talentosos, mas admitiu que ficou aliviado quando o atacante inglês Harry Kane deixou o Tottenham para ingressar no Bayern de Munique no verão de 2023.

“Cara, enfrentei alguns atacantes, principalmente na Premier League”, disse Éderson. “Mas acho que o mais difícil, o que vi com mais qualidade, é Harry Kane.

“Ele tem uma qualidade absurda, tanto dentro da área quanto fora, quando sai para receber jogada tem muita qualidade.

“Então, do meu ponto de vista, ele foi um dos melhores atacantes que já enfrentei.”