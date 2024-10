El Clásico: Elegante Casadó, a estrela da humilhação do Barça em Madrid

Se a parte futebolística do seu cérebro ainda está se perguntando “como o Barcelona faz isso?”, então talvez você esteja pensando na surpreendente vitória por 4 a 0 sobre o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, no sábado (transmitir um replay na ESPN+, somente nos EUA) – é a segunda vez que os catalães registam este resultado em Los Blancos‘HQ em três temporadas.

Da mesma forma, pode ser porque você ainda está surpreso ao assistir a incessante linha de produção do Barça de jogadores de futebol caseiros, diminutos, magros e incrivelmente jovens – o último dos quais, Marc Casadó, jogou fora de si contra os campeões espanhóis e europeus. no sábado – produza pepita de ouro após pepita de ouro.

Parece que foi há um piscar de olhos que este clube nos apresentou dínamos de bolso, ou, em um caso, gênios, na forma de Andrès Iniesta, Xavi Hernandez, Lionel Messi e Jordi Alba. O processo atualizado, graças a Gavi, Pedri, Alex Balde, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Fermín López, Lamine Yamal e agora Casadó, mostra que o molde não está quebrado

Três coisas unem a “velha” tripulação e a gangue moderna: em primeiro lugar, eles são todos fisicamente insignificantes ou subdimensionados para os padrões modernos, ou ambos. Em segundo lugar, com excepção de Pedri, cada um deles teve o seu circuito futebolístico instalado na mundialmente famosa academia de jovens La Masía, do Barcelona. Em terceiro lugar, todos jogam, ou pelo menos tentam jogar, “à maneira do Barça”.

Casadó é quem está em destaque no momento. Contra o Real Madrid ele fez parte de um grupo de seis jogadores blaugrana que tinham 22 anos ou menos – a única vez que isso aconteceu em 108 anos desta partida.

O que provavelmente mais chamou sua atenção nele – além do fato de que, como Pedri, Gavi, Balde, Lamine, Cubarsí e Fermín, ele ainda precisará apresentar identidade e comprovante de idade toda vez que entrar em um bar por cinco ou seis anos. anos vindouros porque ele parece tão jovem – foi assim que ele “quebrou” o Clássico.

O Real Madrid venceu a primeira parte, por pontos, e embora o Barcelona tenha sido mais rápido, mais intenso e mais ameaçador imediatamente após o início da segunda parte, só quando Casadó fez algo escandalosamente habilidoso é que o Barça marcou. Nem Vinícius Júnior nem Kylian Mbappé se preocuparam em pressionar o recém-completado jogador do Barcelona, ​​de 21 anos.girar” e assim, aproveitando seu esplêndido isolamento, Casadó enviou um passe absolutamente divino, que dividiu a defesa, direto pelo meio para Robert Lewandowski, que controlou, marcou e virou o jogo.

Sim, tem razão, é a segunda vez em quatro dias que esse garoto Casadó produz esse tipo de magia. Bom trabalho.

Na quarta-feira, contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, quando ele e seus companheiros deram mais uma goleada sobre um time muito favorito, muito mais experiente e fisicamente imponente, Casadó escolheu os momentos antes do intervalo para lançar um passe de zagueiro a 45 metros da direita para a esquerda. no caminho de Raphinha. O internacional brasileiro marcou o melhor gol de sua carreira ao deixar o Barcelona na frente por 3 a 1, rumo à vitória por 4 a 1.

Acho que vale ressaltar que quarta-feira foi apenas a terceira partida de Casadó na Liga dos Campeões, e o Clássico apenas o sétimo na La Liga.

Marc Casadó aplaude os torcedores do Barcelona ao ser substituído no Bernabéu. Mateo Villalba/Getty Images

Durante sua carreira no Barça “B”, ele conseguiu apenas duas assistências para gols. Durante o curto período na equipa principal, naquela que é de facto a sua grande temporada de destaque, Casadó já deu quatro assistências, duas das quais ocorreram nestes dois testes gigantescos para a equipa do treinador Hansi Flick.

Imagino que o que há de mais emocionante no mundo do futebol profissional seja o trabalho que Casadó realiza, além de sua emocionante habilidade de enfiar uma bola de futebol no fundo de uma agulha. O catalão de 21 anos é a personificação da indústria.

É o jogador do Barcelona que mais quilómetros percorreu esta temporada na Liga dos Campeões e, acima de tudo, foi quem garantiu que o Real Madrid raramente tivesse tempo, espaço ou compostura para passar com cuidado ou sucesso para o enorme espaço deixado pelo alto do Barcelona. linha defensiva.

É totalmente justificado que o Barcelona esteja sendo elogiado por sua notável capacidade de pegar times em impedimento – agora se aproximando de 100 vezes na LaLiga e na Liga dos Campeões já nesta temporada. Isso é o produto de um treino intenso, de enorme concentração, de comunicação entre os defensores… e de uma autoconfiança férrea.

A parte complementar desta arte, porém, é que os médios não devem dar a bola barato e devem assediar e pressionar os distribuidores adversários, ao mesmo tempo que cumprem todas as outras tarefas que outrora foram território de um génio como Sergio Busquets.

Burley classifica o colapso do Real Madrid no segundo tempo como 'diabólico' Craig Burley fala de um pesadelo no segundo tempo do Real Madrid, quando o time caiu para uma derrota por 4 a 0 para o Barcelona no El Clasico.

Sei que a habilidade de Casadó está chamando a atenção dos grandes do esporte porque depois do primeiro jogo da temporada um amigo meu, que não vou envergonhar, mas que conquistou o título na Inglaterra e conquistou três troféus internacionais pelo seu país , e que continua muito conceituado, me mandou uma mensagem dizendo: “Que jogador Casadó! Com um pouco de paciência ele pode se tornar um grande jogador do Barcelona!” Esse argumento está ganhando força.

O que eu quis dizer sobre todos os jogadores de futebol acima mencionados serem capazes de jogar “à maneira do Barça” foi que qualquer que seja a formação, quaisquer que sejam as pressões de um determinado jogo, quaisquer que sejam as preferências de mudança de um treinador na forma como ele quer que eles joguem, o núcleo elementos de quando mostrar a bola, como se posicionar, como pressionar e como passar estão todos presentes. Foi treinado neles por milhares e milhares de horas repetitivas nos campos de treinamento de La Masía.

“Jogar com esses caras emergentes é muito fácil”, disse Pedri sobre Casadó. “Além da vontade absoluta de pressionar, atacar, correr e vencer, eles estiveram na academia do Barça e por isso conhecem a forma como jogamos aqui. Marc é como um terremoto para o adversário. Ele nunca, jamais acha que qualquer bola é uma causa perdida.”

Efectivamente, mesmo tendo em conta a notável eficácia do Barcelona nas oportunidades de finalização no sábado, essa capacidade de pressão/passe foi a chave para a vitória. Quando Flick exigiu mais controle do jogo, seus jogadores o forneceram. Porque ultrapassaram Madrid “até à morte”, como disse certa vez Sir Alex Ferguson.

Quando o jogo exigia uma capacidade de passe visionária e de alto risco, que poderia expor a fragilidade posicional do Real Madrid, Casadó e os seus companheiros também providenciaram isso.

Após a partida, Casadó aumentou seu charme em campo ao admitir timidamente que sua fã número 1 é sua irmã, então ela receberá seu primeiro Clássico Camisa do Barça – não importa o valor sentimental que ela tenha para ele.

Ele também disse que Flick precisava de “bolas enormes” para jogar em uma linha defensiva tão avançada contra um time como o Real Madrid. E ele está certo.

Com jogadores de futebol excepcionais e rápidos como Vinícius e Mbappé, o Real Madrid deveria ter sido capaz de lançar regularmente a armadilha do fora-de-jogo do Barcelona, ​​em vez de ficar com o ovo na cara e as bandeiras dos bandeirinhas no alto do céu noturno, de forma uniforme. de forma mais regular. Mbappé ainda ficou com um histórico indesejado de impedimentos na carreira.

O facto de não o conseguirem deveu-se firmemente aos padrões que Casadó estabeleceu ao assediar, incomodar, roubar e pressionar o meio-campo do Real Madrid.

Por que, você pode perguntar, Carlo Ancelotti esperou tanto antes de apresentar Luka Modric do banco? Ele tinha o homem ideal para trazer calma ao caos, para adicionar visão de laser à distribuição de outra forma desleixada de sua equipe, mas esperou até que o Barcelona estivesse completamente em ascensão para apresentar o internacional croata. Esse foi um erro considerável.

jogar 1:20 Barcelona surpreende o Real Madrid com goleada por 4 a 0 no El Clásico Robert Lewandowski marca dois golos na vitória do Barcelona sobre o Real Madrid no Bernabéu.

Ao mesmo tempo, algumas reflexões finais.

Em primeiro lugar, e não há revisionismo aqui envolvido, haverá muito poucas pessoas a lembrar que foi o ex-técnico Xavi quem deu a estreia do Barça a Yamal, Balde, Cubarsí, Fermín e Casadó. Flick está conseguindo uma melodia ainda melhor com eles, mas foi Xavi quem montou a banda.

Alguns créditos decentes também para o agora falecido técnico do Barça “B”, Rafa Márquez. Casadó diz que foi o mexicano quem lhe ensinou bem, que lhe inspirou confiança e avançou para jogar no time titular do Barcelona. Márquez, por sua vez, diz: “Se pudesse, jogaria com 11 Casadós na minha equipa!”

E, por fim, embora este seja o momento certo para elogiar a academia do Barça, a sua filosofia, a safra atual e como Flick está reunindo todos os elementos em uma bela harmonia, ninguém se esqueça que estamos no início da temporada.

O Real Madrid estava numa série de 42 jogos sem perder e, embora a sua academia de juniores não tenha produzido um jogador significativo na equipa principal desde o aparecimento de Dani Carvajal e Lucas Vázquez, tem dominado regularmente a Europa, é o actual campeão de Espanha e do continente. . Madrid não deveria, em circunstância alguma, ser anulada apenas porque se tratava de uma daquelas Clássicos onde ficaram envergonhados e completamente espancados.