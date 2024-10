El Clássico: Real Madrid, Mbappe lutam; Barcelona avança

MADRI (Reuters) – Robert Lewandowski marcou duas vezes, enquanto Lamine Yamal e Raphinha marcaram gols cada, e o Barcelona coroou uma semana notável ao derrotar o Real Madrid por 4 a 0 no Clássico de sábado, no Santiago Bernabéu. Com a derrota desigual, o Real Madrid viu terminar a série de 42 jogos sem perder na LaLiga.

O veterano atacante Lewandowski marcou duas vezes em três minutos do segundo tempo para colocar o Barça no caminho, com Yamal chutando o terceiro para o alto da rede e Raphinha fazendo o quarto na cabeça do goleiro Andriy Lunin, que substituía o lesionado Thibaut Courtois .

A vitória ocorre apenas três dias depois de o Barça derrotar o Bayern de Munique por 4 a 1 na Liga dos Campeões, e deixa o time seis pontos à frente do rival Madrid no topo da tabela da LaLiga após 11 jogos.

O Real Madrid não perdia no campeonato desde a derrota para o Atlético Madrid no início da época passada, e mesmo um empate aqui teria empatado com a série invencível de 43 jogos do Barça na LaLiga.

No entanto, depois de uma primeira parte sem golos, em que Kylian Mbappé e o Real Madrid desperdiçaram uma série de oportunidades, a equipa de Carlo Ancelotti foi dilacerada por uma equipa implacável do Barça, cujo incrível início de temporada sob o comando do novo treinador Hansi Flick continuou na casa do seu maior rivais.

Aqui estão os grandes pontos de discussão do El Clásico:

Mbappé tem estreia no Clássico para esquecer

Este deveria ser o Clássico de Mbappé, o primeiro desde que chegou ao Real Madrid vindo do Paris Saint-Germain no verão, na maior jogada de grande sucesso da janela de transferências do verão. Ele sempre gostou de jogar contra o Barça, marcando seis gols em quatro partidas pela seleção francesa, mas sua sorte acabou no sábado.

Um erro precoce, posteriormente considerado impedimento, deu o tom para uma noite de erros e impedimentos. Uma dessas chamadas foi feita depois de ele pensar que tinha aberto o marcador, rebatendo a bola sobre Iñaki Peña, mas o VAR revelou que ele cronometrou mal na corrida atrás de Iñigo Martínez.

No total, Mbappé foi flagrado impedido seis vezes no primeiro tempo, mais do que em qualquer jogo anterior de sua carreira, antes de mais dois impedimentos no segundo tempo. Suas oito chamadas de impedimento em um único jogo são o maior empate entre todos os jogadores nas últimas 15 temporadas da LaLiga.

Seu primeiro chute oficial a gol só chegou aos 61 minutos do final. Mais se seguiram, além de outro gol de impedimento, mas sua finalização deixou a desejar. Peña negou-lhe em todas as ocasiões. Ele poderia ter aprendido uma ou duas coisas com Lewandowski do outro lado da linha.

Não foi de forma alguma um início desastroso para a sua carreira no Real Madrid, mas estes são os jogos em que foi contratado para causar impacto.

Kylian Mbappe esteve impedido oito vezes na derrota do Real Madrid para o Barcelona, ​​o recorde de sua carreira em um único jogo. David Ramos/Getty Images

Ele marcou oito gols em todas as competições até o momento, mas a sensação é que os torcedores do Madrid ainda esperam que ele clique em um novo ataque ao lado de Vinícius Júnior e com Jude Bellingham atrás.

Houve uma frustração palpável por parte dos torcedores, à medida que mais pedidos de impedimento se seguiram no segundo tempo e o jogo, talvez apropriadamente, terminou com outra bandeira de impedimento e outra defesa de Peña enquanto Mbappé avançava.

Lewandowski é a âncora da revolução juvenil em Barcelona

O Barça colocou em campo seu segundo time mais jovem em um clássico em 80 anos e o mais jovem desde 1956. Quem fez a diferença, porém, foi Lewandowski, de 36 anos, que lutou o jogo fora de Madrid com uma aula magistral de finalização na largada. do segundo tempo.

O internacional polaco, jogado por Ferland Mendy, finalizou de forma brilhante aos 54 minutos, após ser ultrapassado por Marc Casadó e, três minutos depois, cabeceou soberbamente para Lunin, após cruzamento de Alejandro Balde pela esquerda.

Robert Lewandowski marcou duas vezes para punir o Real Madrid, na vitória do Barcelona sobre o rival por 4 a 0. Alvaro Medranda/Imagens esportivas de qualidade/Getty Images

A forma de Lewandowski foi criticada algumas vezes na temporada passada, mas ele tem sido brilhante sob o comando de seu ex-técnico do Bayern, Flick. Ele já marcou 14 gols na LaLiga em apenas 11 partidas nesta temporada – e 17 em todas as competições. Ele está se beneficiando por ficar mais centralizado, colocando mais bola dentro e ao redor da área e deixando os jovens correrem ao seu redor.

Foi um dos jovens, Yamal, de 17 anos, quem tirou o jogo do Real Madrid no final. Predominantemente canhoto, ele talvez tenha surpreendido o Real Madrid ao aproveitar a chance logo no início com o pé direito, chutando a bola para Lunin enquanto um silêncio atordoante caía em torno do Santiago Bernabéu. Ao fazê-lo, Yamal tornou-se no mais jovem marcador do Clássico.

Raphinha, recém-saído de um hat-trick no meio da semana, marcou o quarto e o Barça vai relembrar as chances perdidas antes do gol de Yamal – especialmente uma falha flagrante de Lewandowski – e se perguntar se poderia ter marcado ainda mais naquela noite.

A linha alta do Barça colhe frutos novamente

Um tema da temporada do Barça tem sido a sua linha alta agressiva, juntamente com a sua pressão implacável. Antes do Clássico, tinha a linha defensiva mais alta da LaLiga com 61 jardas quando a bola está no campo adversário. Como resultado, eles empataram mais de 70 impedimentos nesta temporada – mais que o dobro de qualquer outro time nas cinco principais ligas europeias.

Depois de passar pelo teste do Bayern no meio da semana, a grande questão era se eles conseguiriam vencer o Real Madrid, Mbappé e Vinícius?

jogar 1:42 Moreno: Não sabíamos que o Barcelona estava neste nível Ale Moreno elogia Hansi Flick e seu jovem time do Barcelona por derrotar o rival Real Madrid por 4 a 0 fora de casa.

Houve alguns momentos complicados na primeira parte, nomeadamente o golo anulado de Mbappé, mas Pau Cubarsí e Martínez mantiveram a sua tarefa, ficaram o mais perto possível do meio-campo e apanharam o Madrid fora-de-jogo uma e outra vez. No fim, Los Blancos esteve impedido 12 vezes no jogo – e oito só no primeiro tempo.

A armadilha do fora-de-jogo foi ajudada pela pressão incansável no meio-campo e mais à frente de nomes como Casadó, Fermín López e Raphinha, com o primeiro recompensado com uma assistência para o golo inaugural. Parece que esta equipe comandada por Flick poderia ir longe agora.

Ancelotti tem trabalho a fazer com seu time de superestrelas do Real Madrid

Seja como for, foi uma noite desastrosa para Madrid. Não só perderam a longa invencibilidade e ficaram seis pontos atrás do Barça na LaLiga, como também sofreram a terceira maior derrota na LaLiga de todos os tempos. Eles não sofrem uma derrota maior em casa no campeonato desde 1974.

Isso traz de volta à tona uma série de questões que estiveram presentes ao longo desta temporada, mesmo que muitas vezes tenham sido encobertas por exibições individuais brilhantes, como o hat-trick de Vinícius na reviravolta no meio da semana contra o Borussia Dortmund.

No entanto, eles sentem muita falta de Toni Kroos. O que Mbappé e Vinícius fariam para que seu falecimento ficasse para trás. Ainda falta alguma coisa no ataque, apesar da qualidade óbvia, e há a questão do Bellingham. Ele está sem marcar há 11 jogos nesta temporada, depois de registrar 23, o recorde de sua carreira, na temporada passada.

Para finalizar, com as ausências de Courtois e David Alaba, eles desabaram defensivamente no segundo tempo.

A temporada ainda é jovem e o Real Madrid tem o hábito de atingir o pico quando é preciso, mas Ancelotti tem trabalho a fazer.