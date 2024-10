Elegibilidade para aumento do OPM 2025 COLA: Quais funcionários do governo são elegíveis para um aumento salarial no próximo ano?

EUSe você está se perguntando se é elegível para um aumento salarial COLA como funcionário público em 2025, aqui está o detalhamento. O governo federal normalmente dá a seus funcionários um aumento anual no custo de vida, e o próximo ano não será uma exceção, embora o montante possa ser inferior ao dos anos anteriores.

A maioria dos funcionários federais que fazem parte do Cronograma Geral (GS) provavelmente será elegível para um aumento salarial. O sistema GS cobre a maioria dos funcionários federais civis, incluindo aqueles que trabalham em funções administrativas, técnicas e profissionais. Se você é um funcionário federal sob este sistema, provavelmente estará na fila para um aumento no próximo ano.

Em 2025, a administração do presidente Biden propôs um aumento de 2% para os funcionários federais, o que incluiria um aumento salarial geral de 1,7% e um ajuste salarial local de 0,3%. Os ajustes salariais por localidade são baseados em onde você trabalha e visam levar em conta os custos de vida mais elevados em áreas específicas.

E quanto aos funcionários do sistema salarial federal?

O aumento não se limita aos funcionários da GS. Se você faz parte do Sistema Salarial Federal (FWS)que normalmente inclui operários como mecânicos e comerciantes, você também pode ser elegível para um aumento salarial. Historicamente, os trabalhadores do FWS têm visto ajustes salariais semelhantes aos do sistema GS, então há uma boa chance de você também ter um aumento em 2025.

Um fator chave para seu aumento salarial pode ser onde você mora e trabalha. O ajustamento local de 0,3% significa que os funcionários federais em áreas com um custo de vida mais elevado poderão ver um aumento ligeiramente maior do que aqueles em áreas onde o custo de vida é mais baixo. Então, se você estiver em uma cidade como São Francisco ou Nova York, seu aumento pode ser um pouco maior em comparação com alguém em uma região de custo mais baixo.

Embora o aumento proposto esteja fixado em 2%, ainda não está definido. O Congresso precisa aprovar o orçamento federal, e esse processo sempre pode levar a algumas mudanças. O Comitê de Dotações do Senado aprovou alguns projetos de lei de gastos, inclusive aqueles para aumento de funcionários federais, mas eles ainda precisam ser aprovados pelo Congresso como um todo.

Se tudo correr conforme o planejado, você poderá esperar esse aumento até janeiro de 2025. Tenha em mente, porém, que quaisquer atrasos no processo de aprovação do orçamento podem atrasar as coisas.